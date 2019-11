Le pagelle della Fiorentina - Caceres sbaglia. Due errori per Vlahovic

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Federico De Luca 2019

Dragowski 5,5: Primo tempo di ordinaria amministrazione. Dopo nemmeno 5' della ripresa subisce un gol dove risulta incolpevole. Dopo qualche imprecisione rischia di favorire il raddoppio leccese.

Milenkovic 5,5: Sul gol di La Mantia si perde in mezzo all'area. Senza quell'errore sarebbe da 6,5 ma la terza sconfitta consecutiva pesa sul giudizio di tutti i calciatori.

Ceccherini 5,5: Complice come i compagni sul gol leccese. Per il resto della partita gioca discretamente dopo un lungo periodo di inattività.

Caceres 5: Si perde completamente La Mantia sul gol, tanto che tocca a Castrovilli provare a marcarlo.

Lirola 5,5: Propositivo nel primo tempo ma sempre alle prese con diversi errori, talvolta anche marchiani. Nella ripresa Montella è costretto a cambiarlo un po' per il calo un po' per provare a rendere più offensiva la squadra. (Dal 55' Ghezzal 5: Sembra faccia parte di un'altra squadra. Totalmente fuori da ogni logica dei compagni).

Pulgar 5,5: Non demerita a centrocampo ma quando deve aumentare il passo per trovare il pareggio, non riesce mai a dare una mano neanche con i suoi "famosi" cross.

Badelj 5,5: Torna regista dopo la parentesi da mezzala a Verona e non demerita. I ritmi non sono alti e per questo regge bene il passo dei compagni. Quando il gioco si fa duro però, sparisce. (Dal 71' Pedro 6: Entra per aumentare il peso offensivo. Non gioca da tanto ed è per questo che gli si può perdonare qualche errore sotto porta. L'inserimento è ancora lungo).

Castrovilli 5,5: Sempre gerenosissimo ma meno preciso. Rischia il rosso quando prova a prendere un rigore in tutti i modi possibili.

Dalbert 6: Uno dei migliori sei suoi. Sempre propositivo sulla sinistra, peccato per qualche cross sbagliato di troppo.

Ribery 6: Meno lucido nella gestione dei dribbling ma sempre fenomenale quando azzecca il colpo di genio. Effettua un velo al bacio per Vlahovic che il serbo non riesce a trasformare in rete. Lascia il campo alla fine del primo tempo per un brutto infortunio che speriamo possa essere meno serio di quanto sia apparso dal vivo. (Dal 45' Boateng 5,5: Si sbatte per non far pesare l'assenza di Ribery nella ripresa, ma si parla di due livelli troppo diversi).

Vlahovic 5: Sbaglia due gol clamorosi. Ci prova in tutti i modi. E' ancora acerbo e oggi la fortuna non era dalla sua parte.