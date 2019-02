Le pagelle della Fiorentina - Capitan Chiesa su tutti. Muriel il più in ombra

SPAL-Fiorentina 1-4 (38' Petagna, 44' Edimilson, 79' Veretout, 80' Simeone, 88' Gerson)

© foto di Insidefoto/Image Sport

Lafont 6 - Qualche errorino di troppo, soprattutto nel far ripartire l'azione con i piedi. Ma sulla linea di porta è spesso protagonista in positivo. Anche in occasione del gol spallino para bene su Valdifiori, non può niente su Petagna.

Ceccherini 6 - Parte titolare come terzino destro e non sfigura. A metà del primo tempo si rende protagonista di due ottime chiusure sugli affondi spallini in area di rigore gigliata. Sostituito per un problemino fisico a inizio ripresa. (Dal 46esimo Laurini 6 - Si mette a disposizione della squadra con tenacia e voglia di lottare. E alla fine non sfigura).

Milenkovic 6 - Schierato centrale per l'assenza di Pezzella, il giovane serbo non sembra nella sua miglior giornata. Sarebbe protagonista di un brutto intervento sul secondo gol della SPAL, ma l'arbitro Pairetto annulla tutto e concede rigore alla Fiorentina. Per il resto tiene abbastanza bene sugli attacchi di Petagna e compagni.

Vitor Hugo 5,5 - Sulla sua prova pesa il grave errore in occasione del gol di Petagna. Nell'arco dei 90 minuti di dimostra comunque affidabile e al solito quasi infallibile sui colpi di testa.

Biraghi 6,5 - Si prende la responsabilità del gol estense in concomitanza con Vitor Hugo (seppur con meno colpe del brasiliano). Ma in fase offensiva è determinante: prima con un perfetto cross per Muriel che il colombiano non sfrutta, poi con l'assist per Edimilson in occasione del pareggio.

Benassi 5,5 - Non brillantissimo nel centrocampo gigliato. Pioli se ne accorge e lo sostituisce nonostante i cartellini gialli sulle spalle di Edimilson e Veretout. (Dal 72esimo Simeone 7 - Entra con la solita voglia di spaccare il mondo. Gli bastano otto minuti per trovare il gol, importantissimo, dell'1-3 che di fatto chiude la sfida).

Edimilson 7 - Sul gol della SPAL è protagonista in negativo perdendo la marcatura su Petagna. Poi però pareggia la sfida con un bellissimo tiro di sinistro dal limite e nel secondo tempo mette fisicità e corsa al servizio della squadra. (Dall'82esimo Dabo sv).

Veretout 7 - Corre a tutto campo, quasi sempre con lucidità e qualità. Stesse caratteristiche che mette in mostra in occasione del contestatissimo calcio di rigore che porta i viola in vantaggio nel secondo tempo.

Chiesa 7 - Grande partita del neo capitano viola. Corre a tutto campo e le azioni offensive passano quasi tutte dai suoi piedi. Si conquista il rigore che porta la Fiorentina in vantaggio ed è autore di 3-4 accelerate di grande qualità.

Muriel 6 - Non nella sua miglior giornata. Sbaglia clamorosamente un gol già fatto da neanche due metri di distanza. Va spesso al tiro ma centra pochissimo la porta. Nonostante tutto le sue accelerazioni mettono apprensione alla difesa estense e liberano spazi per Chiesa, Gerson e Simeone.

Gerson 7 - Buona prestazione del brasiliano. Nel primo tempo gioca alto nel tridente e mette lo zampino sul pareggio viola. Nel secondo tempo regala qualità alla manovra gigliata e segna il gol definitivo 1-4.