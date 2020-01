Le pagelle della Fiorentina - Castrovilli da Nazionale. Vlahovic ciondola

NAPOLI-FIORENTINA 0-2

Dragowski 6,5 - Ci deve mettere la manona quando Milik prova a bucarlo in spaccata. Può solo guardare su Callejon e Insigne, gli va bene.

Milenkovic 6,5 - Pronti-via ha l'opportunità di spostare il risultato, ma colpisce troppo centralmente. Deve braccare Insigne nei raddoppi.

Pezzella 6,5 - Comanda la difesa e si francobolla a Milik.

Caceres 6 - Chiude quando c'è da farlo, alle volte con una giocata acrobatica. Però Callejon gli gioca sui tagli e per due volte avrebbe la meglio.

Lirola 7 - Sulla sua fascia va in sovrapposizione, prova a offendere. Poi prende in consegna Insigne, viene aiutato anche dai raddoppi di Milenkovic. Entra nel secondo gol con l'assist.

Benassi 7 - È il volto della rinascita viola. Prima mai utilizzato e finito praticamente sempre in panchina, ora sta giocando ottime gare.

Pulgar 6,5 - Con due giocatori di inserimento e di corsa si trova meglio, molto. Detta i tempi.

Castrovilli 7,5 - Cresce sempre di più, ha completa fiducia e può permettersi di attirare tutti su di sé per poi spostare il pallone. Da Nazionale.

Dalbert 6 - Abbottonato, più attento a difendere che ad attaccare la fascia. Qualche volta Callejon lo buca (dall'87' Ceccherini s.v.).

Chiesa 7,5 - Ha una gran voglia di dimostrare, dopo una prima parte di stagione decisamente anonima. Bello il gol, sfiora per altre due volte il raddoppio, in particolare con una percussione straordinaria. Giocata meravigliosa sul 2-0 (dal 78' Sottil s.v.).

Cutrone 6,5 - Si butta dentro ogni volta che può, correndo sul filo del fuorigioco. È al di là quando gli va bene (dal 68' Vlahovic 7 - Andamento lento, ciondola quando è in campo, sembra che Manolas gli prenda le misure. Peccato che la prima volta che ha Luperto davanti se lo mangia).