Le pagelle della Fiorentina - Che pasticcio Caceres-Pezzella. Cutrone entra e suona la carica

Dragowski 6,5: Nel primo tempo compie una grande parata su Rebic. Nella ripresa subisce il gol dello stesso croato senza colpe.

Milenkovic 6,5: Inizia la partita con grande determinazione su Rebic e prosegue facendo a sportellate con chiunque gli capiti a tiro. Il migliore della difesa viola, per distacco.

Pezzella 5,5: Tiene Ibrahimovic da vicino con lo svedese che non è molto mobile ma con la palla tra i piedi fa sempre paura. Nell'azione del gol di Rebic è complice di un errore da terza categoria addormentandosi a pochi passi dalla propria porta.

Caceres 5,5: Nel primo tempo pare indiavolato e raggiunge l'apice intervendo perfettamente su Castillejo anticipando un'azione che poteva permettere ai rossoneri di ritrovarsi davanti a Dragowski. Nella ripresa fornisce l'assist per il gol del vantaggio del Milan con un colpo di petto senza senso al centro dell'area viola. Il resto della prestazione però sarebbe stata ampiamente da 6,5.

Lirola 6: Parte bene nei primi dieci minuti anche con la giusta intraprendenza, poi Rebic lo costringe ad arretrare. Nella ripresa, dopo il rosso a Dalbert, viene costretto a cambiare fascia e poi a uscire per equilibrare la squadra. (Dal 73' Igor 6: Entra e aiuta la squadra a stare alta)

Duncan 6: Inizia a sinistra e non carbura, quando Iachini gli cambia porzione di campo mandandolo a destra cresce nettamente. Nel momento in cui la Fiorentina deve reagire, è al centro del gioco. Prestazione ampiamente sufficiente.

Pulgar 6: Non è un metronomo e questa non è una notizia, ma combatte tra Bennacer e Calhanoglu interrompendo diverse azioni. Nella ripresa torna al gol su rigore e riscatta una prestazione che altrimenti sarebbe stata sotto il 6.

Castrovilli 6: All'inizio non pare essere in serata, ma come Duncan, cresce quando Iachini gli inverte la fascia. Nella ripresa cala ed è il sacrificato per il primo cambio post espulsione. (Dal 68' Cutrone 6: Entra e cambia la partita conquistando il rigore del pareggio e suonando la carica anche nel finale. Alla fine della partita si prende gli applausi della curva milanista dopo i tanti anni in rossonero).

Dalbert 5: Buona partita nel primo tempo che prosegue anche nella ripresa fino a quando si fa fregare dalla vecchia volpe Ibrahimovic. Fallo in zona gol ed espulsione che avrebbe potuto cambiare in peggio il già duro 1-0 in favore del Milan.

Chiesa 6: Serata complicata perché arrivano pochi palloni. Lotta comunque come un leone mettendo ansia a Gabbia e Romagnoli. Nella ripresa viene spostato sulla fascia per mantenere l'equilibrio e mette nei guai Theo Hernandez. Comunque serve qualcosa in più dal suo estro e dalla sua forza.

Vlahovic 5,5: Lontano dalla prestazione vista contro la Sampdoria, prova a sgomitare in avanti ma è molto impreciso. Partita in chiaroscuro anche nel secondo tempo. Nel finale va vicino al gol, ma vicino non conta.

Iachini 6,5: Ha il coraggio di cambiare senza difendersi quando viene espulso Dalbert. L'ingresso di Cutrone cambia volto alla gara e porta al pareggio con il rigore di Pulgar. Serve però un cambio di passo nella costruzione del gioco a centrocampo.