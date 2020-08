Le pagelle della Fiorentina - Chiesa brilla da capitano, Kouame finalmente può esultare

SPAL - Fiorentina 1-3

30' Duncan (F); 39' D'Alessandro (S); 88' Kouame (F); 94' rig. Pulgar (F)

Terracciano 6 - Nel primo tempo deve ringraziare la traversa per il salvataggio al posto suo su Fares, ed arrendersi senza colpe a D'Alessandro. Secondo tempo, invece, all'insegna del riposo.

Milenkovic 6 - Il meno sollecitato tra i tre difensori centrali è il serbo, anche perché la SPAL spesso e volentieri attacca sul lato opposto. Si gode un pomeriggio piuttosto tranquillo.

Ceccherini 6,5 - Bravissimo quando, nel corso del primo tempo, ferma uno slalom gigante di D'Alessandro, impedendogli di iscriversi prima al tabellino dei marcatori. Gli basta per il mezzo voto in più.

Igor 6,5 - Unico ex su sponda gigliata, non fa troppi sconti ai suoi vecchi compagni di squadra, intervenendo duramente quando c'è da farlo. Importante il salvataggio finale, in anticipo su Valoti.

Venuti 6 - C'è lui e non Lirola sul lato del piede forte, e in parte ripaga l'idea del proprio tecnico, spingendo con continuità e forza di gamba. Gli manca qualcosina in termini di precisione nel tocco finale.

(dal 66' Sottil 6 - Poco cattivo quando è in zona di tiro, un paio di sue accelerazioni però sono davvero significativo. La più bella appena entrato).

Agudelo 6 - Iachini, all'ultima partita disponibile, gli regala la prima da titolare. Risposta discreta del colombiano, che finché ne ha ci prova: a tratti confusionario, ma sfiora anche la rete.

(dal 55' Kouame 7 - Se nella partita con il Torino era stata una deviazione, e la Lega Serie A, a togliergli la gioia per il primo centro viola, questa volta è tutto suo).

Pulgar 7 - Prezioso in entrambe le fasi, forse una delle migliori prestazioni in assoluto del cileno in questa stagione a Firenze. Dopo aver costruito numerose trame verticali, si incarica di segnare il rigore che chiude i conti.

Duncan 6,5 - Bello l'inserimento, con mancino annesso, con cui sfrutta l'assist di Chiesa per sbloccare l'incontro, così come un successivo tentativo. Sui novanta minuti, però, spesso è avulso dalla manovra.

(dal 95' Dalle Mura s.v.)

Lirola 5,5 - Tra i meno brillanti della stagione, almeno in quanto a livello di rispetto delle aspettative, non è sufficiente neanche oggi. Da una sua ingenuità vicino all'area nasce l'1-1 spallino.

Vlahovic 5 - Finalmente ha l'occasione di farsi notare: Iachini lo ripropone dal 1', ma lui non risponde col mordente necessario in zona gol. Un po' appesantito, è insufficiente e si arrabbia anche col suo allenatore al cambio.

(dal 66' Cutrone 5,5 - Non un grandissimo subentro, a dirla tutto. Agitato, si sbraccia forse perché ha fame di gol. Ma quando Pulgar lo libera davanti a Thiam, sparacchia centrale).

Chiesa 7 - Fascia al braccio per quella che rischia di essere la sua ultima partita nella Fiorentina. In attesa delle evoluzioni future, il presenta racconta una gran bella prova, condita da assist per Duncan e rigore dell'1-3 guadagnato.

(dal 95' Terzic s.v.)

Allenatore: Giuseppe Iachini 6,5 - Avvio non brillantissimo da parte della sua squadra, che forse paga il gran caldo del Mazza e l'assenza di motivazioni dei suoi ragazzi. Nell'intervallo però tocca le corde giuste, e nella ripresa c'è (quasi) solo la Fiorentina. Effettua cambi piuttosto aggressivi, prendendosi quindi anche buona parte dei meriti.