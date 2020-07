Le pagelle della Fiorentina - Chiesa cambia il match, Cutrone sbaglia ma poi si redime. Male Igor

Fiorentina-Hellas Verona 1-1 (18' Faraoni, 96' Cutrone)

Dragowski 6 - Incolpevole sul gol di Faraoni, non compie alcuna parata di rilievo nel resto della partita.

Milenkovic 5,5 - Prestazione lucida e ordinata fino all'ultimo quarto d'ora del match, quando si perde per ben due volte Adjapong lanciato a rete.

Pezzella 6 - Fa sentire la garra e i tacchetti agli attaccanti avversari, provando anche a cercare il gol del pari con un colpo di testa che si spegne di poco alto nel finale.

Igor 5 - Preferito a Caceres in difesa, l'ex SPAL si fa sorprendere dal movimento di Faraoni per l'1-0 gialloblù e sbaglia troppo sia in fase di impostazione che di marcatura. Il peggiore fra i viola oggi.

Lirola 6 - Si accende a sprazzi sulla fascia destra, dove nel primo tempo si concentra piuttosto sul controllare le avanzate di Dimarco. Nella ripresa offre a Cutrone un (quasi) assist coi fiocchi con un cross finalmente come si deve (Dall'81' Vlahovic s.v.).

Pulgar 5,5 - Soffre il pressing di Veloso e manca di sicurezza nelle giocate, limitandosi troppo spesso al compitino. Velenoso solamente sui calci da fermo.

Castrovilli 6,5 - La qualità del giro-palla viola passa dai suoi piedi: l'ex Bari parte in sordina, ma nel finale di primo tempo si sveglia e nel secondo si carica i compagni sulle spalle con grande personalità.

Dalbert 5,5 - Confermato a sinistra, il brasiliano nel primo tempo si perde Faraoni in occasione dello 0-1, anche se nella ripresa alza la pressione sulla fascia e mette in area un paio di traversoni ben calibrati.

Sottil 5 - Iachini lo lancia a sorpresa al posto di Chiesa, ma il giovane esterno offensivo non riesce a sfruttare l'occasione concessagli dal mister: non pervenuto (Dal 46' Chiesa 6,5 - Entra bene e lotta come un leone su ogni pallone, fino a trovare il guizzo che cambia il risultato al 96' con un corridoio che solo in pochi possono vedere).

Kouamè 6 - Torna titolare in Serie A dopo oltre 8 mesi e ci mette una grande, grandissima voglia. Spazia su tutto il fronte offensivo e, nonostante il lungo stop, mostra già un'invidiabile condizione fisica.

Ribery 6 - Impossibile rinunciare a lui, nonostante i suoi 37 anni d'età. Il campione francese si porta sempre dietro tre avversari e nel primo tempo è l'unica luce di una Fiorentina assai spenta (Dal 46' Cutrone 6,5 - Ha una palla gol clamorosa su un cross dalla destra di Lirola, ma non la capitalizza impattando male di testa a porta sguarnita. Per questo meriterebbe un 5,5, ma al 96' riesce a redimersi e trovare un ormai insperato pareggio).

Beppe Iachini 5,5 - Stravolge la formazione lasciando inizialmente in panchina Chiesa, Cutrone e Vlahovic, ma nell'intervallo è già costretto a rivedere le sue scelte. La sua Fiorentina, pur autrice di un secondo tempo di grande cuore che le ha permesso di siglare il pari in pieno recupero, continua a non convincere dal punto di vista del gioco e, soprattutto, a creare troppo poco in fase offensiva.