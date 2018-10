Le pagelle della Fiorentina - Chiesa è super. Pjaca e Simeone evanescenti

Fiorentina-Cagliari 1-1

© foto di Federico De Luca

Lafont 6.5- Attento su Cerri, evita un clamoroso ko su una deviazione fortuita di Milenkovic.

Milenkovic 6 - Anche da terzino si disimpegna molto bene. Rischia però grosso su una conclusione di Joao Pedro dove quasi fa autorete.

Pezzella 5.5 - Pesa sul voto l'essersi fatto anticipare da Pavoletti in occasione del definitivo 1-1.

Vitor Hugo 5.5 - Concorso di colpa nell'azione del pari sardo che pone fine alla striscia positiva al Franchi.

Biraghi 6 - Spinge nel primo tempo senza riuscire però a rendersi pericoloso. Nella ripresa ci mette un altro piglio: Faragò si deve immolare su una sua conclusione, quasi fa segnare Chiesa con uno splendido cross.

Edmilson 6 - Si propone in avanti, triangola con i compagni di squadra anche se rispetto a Benassi non prova mai la conclusione.

Veretout 6.5 - Freddo dal dischetto, si fa notare anche per alcune chiusure notevoli ma anche per le aperture per i compagni di squadra.

Gerson 5.5 - Parte benino, poi scompare e quando c'è da cambiare l'inerzia della partita è lui il sacrificato. (dal 78' Eysseric sv).

Chiesa 7 - Tutti gli acuti dei viola sono suoi. Nel primo tempo due diagonali fuori di poco ma è nei secondi 45' che è letteralmente scatenato. Gli manca solo il gol che però arriva grazie a un rigore da lui propiziato.

Simeone 5 - Primo tempo da spettatore, unico lampo nella ripresa una bella giocata che quasi manda in rete Chiesa. Per il resto i difensori sardi riescono a chiuderlo e a non permettergli mai di tirare. (dall'86' Vlahovic sv).

Pjaca 5 - Si vede poco sia sulla sinistra che sulla destra. (dal 69' Mirallas sv).