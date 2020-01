Le pagelle della Fiorentina - Chiesa e Vlahovic deludono, Caceres no

Fonte: Dal nostro inviato a San Siro

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Terracciano 6: Sul gol subito non può niente vista la vicinanza della conclusione. Compie una grande parata su Vecino a inizio ripresa.

Milenkovic 6: Dalle sue parti gravita spesso Sanchez, che non riesce mai a rendersi pericoloso. Quando gli capita di fare a sportellate con Lukaku, non si tira indietro.

Ceccherini 5: Gioca un'ottima partita fino al gol di Candreva, poi il buco in scivolata apre le danze nerazzurre e cambia il volto della sua gara. Nella ripresa non commette errori grossolani ma l'1-0 pesa eccome.

Caceres 6,5: Commette il primo errore al 92' quando si perde Vecino sulla fascia ma per il resto è sicuramente uno dei migliori. Quando sente profumo di big match si ricorda dei bei tempi in giro per la Champions League.

Lirola 6: Meno propositivo rispetto alle ultime settimane, ma Young non è un cliente facile. Impreciso in un paio di ripartenze che potevano fare male all'Inter. Nella ripresa si mangia anche un'occasione che doveva essere sfruttata meglio, ma è comunque uno dei giocatori viola che stanno meglio. (Dall'85' Ghezzal S.V.)

Benassi 5,5: Nel primo tempo prova a dare dinamismo al centrocampo ma in fase di ripartenza i reparti sono troppi distanti. Nella ripresa diventa anche capitano, ma col passare dei minuti si vede sempre meno.

Badelj 5,5: Rientra dopo qualche settimana lontano dal campo e il passo non è certo dei più spediti. Prova a dettare i tempi nella lentezza del primo tempo, ma quando nella ripresa l'Inter velocizza il gioco, Iachini è costretto a cambiarlo. Schierarlo insieme a Pulgar resta una forzatura. (Dal 55' Cutrone 5,5: Non si vede quasi mai, l'odore di derby non lo aizza forse anche perché deve giocare un po' più largo del solito. Quando si accentra si pesta i piedi con Vlahovic)

Pulgar 6: Nel ruolo di interno costruisce più gioco di Badelj ma si vede che i due non si trovano bene a giocare insieme. Iachini è costretto a giocarsi questa carta che puntualmente non funziona. Nella ripresa è uno degli ultimi ad arrendersi ma senza picchi positivi.

Dalbert 6: Torna a San Siro da avversario e gioca una buona partita in fase di chiusura e una meno buona in fase offensiva. E' comunque una partita sufficiente la sua, considerato che in diverse occasioni ha chiuso gli ex compagni in zone decisamente pericolose.

Chiesa 5,5: E' inutile girarci intorno: da lui ci si aspetta nettamente di più. Ancora non è tornato il giocatore dallo strappo arrogante che mette in crisi tutti gli avversari e la Fiorentina ne risente. Senza i suoi cambi di passo, cambiare il volto di partite come questa, per i viola, diventa molto complicato. (Dall'80 Sottil 5,5: Entra e prova a dare un po' di brio al gioco viola ma si fa notare più per un paio di simulazioni che per le sue qualità. Riesce a prendere anche un cartellino giallo).

Vlahovic 5,5: Si sbatte, corre, prova a dribllare, ma le sue imprecisioni costano caro, soprattutto quando ha l'occasione di portare sul 2-1 i suoi e si fa ipnotizzare da Handanovic.