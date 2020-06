Le pagelle della Fiorentina - Chiesa in serata no. Caceres e Dalbert, i terzini sono un flop

vedi letture

Fiorentina-Brescia 1-1 al 90'

Dragowski 6.5 Incolpevole sul rigore, dove va a est col pallone a ovest. Per il resto osserva con attenzione lo sviluppo della partita dalla propria metà campo. Sveglia nel finale: ci mette il guantone.

Caceres 4.5 La disperata rincorsa a Dessena sul vantaggio delle Rondinelle lo vede benedetto dall'arbitro che lo ammonisce. Al settantesimo, però, La Penna non perdona: intervento su Tonali e rosso.

Ceccherini 6 Soffre il brio di Donnarumma, che rincula e lo porta fuori, cercando gli inserimenti dei mediani. Migliore nella ripresa ma senza spiccare.

Pezzella 6.5 L'incornata è da Pezzella d'antan: stacca su tutti e colpisce forte e dritto alle spalle di Joronen. Ancor più solido nella seconda frazione, sfiora il raddoppio ma la traversa non è d'accordo.

Dalbert 5 Un giallo per un'entrata sconsiderata su Bjarnason, un fallo su Tonali dove viene graziato, una partita che dura quarantacinque minuti. Pure troppo. (dal 46' Lirola 5.5 La ripartenza sprecata al settantesimo è di quelle che grida vendetta. Per il resto onesta mestieranza, col Brescia che gioca solo più in basso del Tropico)

Duncan 5 Dall'altra parte delle telecamere e spesso anche del gioco, si eclissa e fatica in entrambe le fasi. Tocchi sbagliati, inserimenti che latitano. Bocciato. (dal 67' Ghezzal sv Entra. Caceres espulso. Sostituito. dal 72' Milenkovic sv)

Pulgar 5.5 Tocchi brevi e leggeri, poche verticalizzazioni, un cross però di velluto che Pezzella mette in rete per il pari. E' l'uomo d'ordine, poc'altro, in questo caldo pomeriggio fiorentino

Castrovilli 6.5 Bjarnason lo martella all'islandese e pure Tonali, che è regista di professione, gli sbatte il ciak sulle caviglie. Cresce nella ripresa, quasi imprendibile. Primo ballerino, vederlo danzare col pallone ai piedi è una delizia.

Chiesa 5 Titoli e prime pagine presupporrebbero ben altra prestazione. Invece non è trascinatore ma solo talento da cui guardarsi con attenzione. A livello di giocate e incisività, non è quello che ci si attendeva. Ammonizione ingenua nel finale, salterà la Lazio (dal 92' Sottil sv).

Vlahovic 6 Alettoni larghi e paragoni pesanti, il centravanti della Viola che verrà è nel frattempo un bel progetto di calciatore ma ancora in cerca della concretezza che serve per esser grandi. E, magari, anche di servizi migliori da parte dei compagni.

Ribery 7 Torna ed è già una bella notizia per Firenze e pure per la Serie A. Il genio di Francia inizia in surplace, poi ha dei lampi che illuminano il pomeriggio fiorentino. Straordinario e pure in crescendo. (dal 92' Cutrone sv)

Iachini 5.5 La Fiorentina non emerge dai bassifondi della classifica nonostante i ritorni importanti, nonostante una partita dove avrebbe pure meritato. Migliora la squadra durante l'intervallo ma questo non giustifica una vittoria che per navigare in acque tranquille era obbligata.