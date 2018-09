Le pagelle della Fiorentina - Chiesa indemoniato. Bene anche Mirallas

Risultato finale Inter-Fiorentina 2-1 (45' Icardi, 53' Chiesa, 77' D'Ambrosio)

© foto di Federico De Luca

Lafont 5,5 - Sul rigore di Icardi può poco, così come sulla conclusione ravvicinata di D'Ambrosio. Gioca moltissimo con i piedi, ma spesso corre dei rischi inutili che rischiano di costare caro alla squadra.

Milenkovic 6,5 - Altra prestazione solida del difensore serbo. Dalla sua parte c'è Ivan Perisic, certamente un cliente non semplice seppur in serata negativa. Lui comunque tiene bene la posizione e di testa sbroglia un paio di situazioni spinose. Come sempre si fa vedere in zona gol.

Vitor Hugo 5 - In generale non è stata una bruttissima prestazione. Ma ha il demerito di entrare in entrambi i gol dell'Inter: prima provoca il rigore con un tocco di mano dovuto ad una posizione non perfetta. Poi si fa bruciare da D'Ambrosio sul raddoppio nerazzurro.

Pezzella 6 - Tiene bene gli attaccanti nerazzurri, soprattutto con la posizione e la prestanza fisica. Bene in un paio di anticipi di testa su Icardi e in alcune chiusure a centrocampo.

Biraghi 5,5 - Perde D'Ambrosio in occasione del gol e in fase di possesso sbaglia diversi appoggi. Dal suo piede, comunque, possono sempre uscir fuori cross interessanti.

Edimilson 5,5 - Perde un po' la bussola in mezzo al centrocampo nerazzurro, faticando a trovare la posizione giusta in alcuni frangenti. In fase di costruzione deve migliorare ancora molto. (Dal 64esimo Gerson 6 - Entra bene in partita, portando qualità al centrocampo viola. La squadra stanca, però, lo asseconda poco).

Veretout 6,5 - Sembra un regista naturale. E invece si destreggia nel ruolo dolo da quest'estate. Corre a tutto campo e imposta quasi tutte le azioni d'attacco gigliate. Nel secondo tempo alza il pressing della squadra ed i risultati si vedono.

Benassi 6 - Nel primo tempo sembra abbastanza impreciso e un po' fuori dal gioco. Cresce nella ripresa e insieme a Veretout alza il baricentro della squadra. Recupera un paio di ottimi palloni nella trequarti nerazzurra. (Dall'84esimo Vlahovic sv).

Chiesa 7 - Una furia, non solo per il gol arrivato con la complicità di Skriniar. Nel primo tempo cerca spesso il cambio di gioco per Mirallas, nella ripresa si mette in proprio e crea scompiglio nella retroguardia nerazzurra. Un'altra grande gara.

Simeone 5 - Un po' troppo assente dal gioco viola. Chiesa lo cerca spesso, come nel rpimo tempo quando lo lancia a tu per tu con Handanovic. Ma l'argentino sbaglia. Nella ripresa viene sostituito dopo pochi minuti, forse anche a causa della stanchezza. (Dal 56esimo Pjaca 6 - Come Gerson entra bene in partita, con qualità e giocate interessanti. Ma non basta a portare pericolosità in mezzo all'area.).

Mirallas 6,5 - Ottima prova del'ex Everton, alla prima da titolare con la maglia viola. Tanta corsa, buona qualità, e un paio di giocate strappa applausi. La prima a inizio gara, quando colpisce il palo dal limite dell'area. La seconda nella ripresa con un tunnel al limite e tiro ribattuto dalla difesa interista.