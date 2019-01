Le pagelle della Fiorentina - Chiesa trascina i viola. Lafont si riscatta

Chievo-Fiorentina 3-4

Chievo-Fiorentina 3-4

Lafont 6 - Commette un errore clamoroso ad inizio primo tempo, con Giaccherini che trova il gol. Graziato dal VAR, con Chiffi che annulla la rete. L'errore del portiere francese però era stato davvero clamoroso. Intuisce il primo rigore di Pellissier, si riscatta nel finale parando il secondo penalty del capitano del Chievo.

Laurini 6 - Schierato al posto dell'influenzato Milenkovic, resta concentrato e fornisce una gara ordinata. Esce per crampi nel finale. (Dall'80' Ceccherini S.V)

Pezzella 5 - In costante difficoltà, soprattutto sulle palle alte. Perde Stepinski e Djordjevic, con i due attaccanti del Chievo che trovano così il via libera per segnare. Giornata davvero complicata.

Hugo 5 - Tanti, troppi errori da parte del difensore brasiliano. Anche di testa, la sua specialità, sbaglia tantissimo.

Hancko 6 - Prima da titolare per il giovane slovacco. Ci mette appena 4 minuti per diventare protagonista con un assist vincente per Muriel

Benassi 5 - Sempre più capocannoniere della Fiorentina. Trova la rete del raddoppio con un pregevole tiro di prima intenzione. Nella riprese combina la frittata: fallo di mano netto

sulla conclusione di Stepinski. Rosso diretto e rigore per il Chievo. Croce e delizia.

Nörgaard 5,5 - Ancora troppo timido, sbaglia qualche passaggio di troppo e soffre il pressing degli avversari. (Dal 46' Gerson 6,5 - Il tocco di mano in area poteva costare caro ai viola, per sua fortuna Lafont para il rigore a Pellissier. Offre un assist a Chiesa e salva nel finale. In crescendo)

Veretout 6 - Nel primo tempo soffre un po' troppo, nonostante sia nel suo ruolo naturale. Nella ripresa, in inferiorità numerica, lotta come un leone ed aiuta la squadra.

Chiesa 8 - Si carica la squadra sulle spalle e trascina la Fiorentina alla vittoria. Prima una traversa, poi una doppietta che regala ai viola la vittoria. Il primo gol è da vedere e rivedere.

Simeone 6 - In versione assist man. Serve a Benassi il pallone che il centrocampista viola trasforma in rete. Poi, dopo l'espulsione dello stesso Benassi, è costretto ad uscire. (Dal 62' Dabo 6,5 - Porta fisicità in mezzo al campo, lancia Chiesa in occasione del terzo gol viola)

Muriel 6,5 - Sblocca subito la gara sfruttando alla perfezione l'assist di Hancko. Nella ripresa si mangia il gol del possibile ko, ma è sempre pericoloso davanti.