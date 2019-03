Le pagelle della Fiorentina - Chiesa troppo solo. La difesa non convince

© foto di Federico Gaetano

Terracciano 6 - Limita il passivo, punito dagli errori difensivi. Forse sul gol di Ceppitelli avrebbe potuto abbozzare un'uscita.

Milenkovic 5 - Si lascia sorprendere da Joao Pedro, che lo brucia sul secondo palo e porta in vantaggio i sardi. Troppo bloccato, sempre in difficoltà e davanti non aiuta mai.

Pezzella 5,5 - Pavoletti e i centrali di casa sono clienti difficili da fronteggiare nel gioco aereo, prova a limitare i danni in una serata difficile.

Ceccherini 5 - Un paio di incomprensioni con il portiere Terracciano potrebbero costar care alla Fiorentina, che però capitola lo stesso a causa di una difesa disattenta.

Biraghi 5,5 - Prova a farsi vedere in fase offensiva, pennella un buon cross per Mirallas nel finale di primo tempo e nulla più.

Benassi 5 - Mai in partita, non riesce mai a rendersi pericoloso in area avversaria, come spesso gli riesce. Soffre il dinamismo dei centrocampisti avversari.

Norgaard 5,5 - Fisicamente tiene botta agli avversari, ma in quella posizione ci vorrebbe maggiore qualità. L'assenza di Veretout si fa sentire. (Dal 71' Dabo 5,5 - Prova a suonare la carica, ma non ha molte occasioni per mettersi in mostra).

Gerson 5,5 - Qualche buona giocata, come il lancio che manda in porta Chiesa nel finale. Non riesce però a essere continuo e sono troppi i momenti in cui scompare dal match.

Chiesa 6,5 - Non riesce quasi mai a incidere, poi si accende improvvisamente nel finale. Prima riapre il match, con velocità e precisione, poi mette paura al Cagliari.

Mirallas 5,5 - Ha una grande occasione nel finale di prima frazione ma Cragno è miracoloso. Poi scompare. (Dal 58' Simeone 5,5 - Pochi palloni giocabili, il Cagliari chiude bene e non gli dà modo di trovare la porta).

Muriel 5,5 - Un paio di spunti degni di nota, giocate di classe che però non svegliano la Fiorentina. Dà l'impressione di essere troppo solo.