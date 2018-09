Le pagelle della Fiorentina - Conferma Milenkovic. Simeone non incide

Risultato finale Fiorentina-SPAL 3-0 (18' Pjaca, 28' Milenkovic, 56' Chiesa)

© foto di Federico De Luca 2018

Lafont 6 - Mai seriamente impegnato dagli attaccanti della SPAL. Un paio di parate a terra non particolarmente complicate, ma in generale sembra piuttosto sicuro.

Milenkovic 7 - In difesa è un muro. In area di rigore avversaria un attaccante aggiunto. Segna due gol (uno annullato per fuorigioco) e gioca con la personalità di un veterano. Una bella conferma per i viola.

Pezzella 6,5 - Petagna e Antenucci non incidono e gran parte del merito e del capitano argentino della Fiorentina. Sempre sicuro ed elegante in fase di disimpegno.

Vitor Hugo 6,5 - Come il compagno di reparto. Di testa è la solita sicurezza, mette in campo un bel duello fisico con Petagna. Che vince senza difficoltà.

Biraghi 6 - Sulla sua corsia trova un cliente non semplice come Lazzari. E in parte lo soffre, come dimostra il giallo per un brutto fallo a centrocampo. Ma ha il merito di mettere nel mezzo il pallone da cui scaturisce l'1-0 di Pjaca. (Dal 46esimo Hancko 6,5 - Che esordio per il classe '97 proveniente dallo Zilina. Si presenta con un pregevole scambio nella stretto con Chiesa e arriva spesso al cross dal fondo. Bene anche in fase difensiva).

Benassi 6 - Rientra dopo la panchina di Genova, non sembra nella sua miglior serata. Prova a duettare con Chiesa e Simeone, ma risulta spesso impreciso.

Veretout 6,5 - Il ruolo di regista non è il suo, ma col passare delle partite sembra sempre più a suo agio. Il suo dinamismo lo aiuta, ha il merito di battere un perfetto calcio d'angolo per la rete del 2-0.

Gerson 6,5 - Buona qualità in mezzo al campo. Si fa vedere spesso in appoggio ai compagni, sia in attacco che in difesa. Manca nell'ultimo passaggio, ma i suoi piedi raffinati servono al centrocampo di Pioli.

Chiesa 7 - Dalla sua parte arrivano sempre pericoli per la difesa della SPAL. Nonostante le molte partite sulle gambe appare fresco e pimpante, al solito. Corre sia in difesa che in attacco e si toglie la soddisfazione del gol del 3-0, suo secondo centro stagionale. (Dal 66esimo Mirallas 6 - Buon impatto, proprio come successo a Genova contro la Samp. La sua velocità e la sua qualità con la palla fra i piedi sembrano armi particolarmente interessanti a gara in corso.)

Simeone 5,5 - Il peggiore dell'attacco gigliato. Soliti movimenti e solito lavoro per la squadra, ma spesso risulta impreciso. Come nell'occasione fallita nel primo tempo a tu per tu con Gomis.

Pjaca 6,5 - Prima rete con la maglia della Fiorentina e più in generale in Serie A. Il croato sta crescendo di condizione e in campo si vede. Nell'occasione della rete dell'1-0 è bravo a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto per sfruttare l'errore di Fares in disimpegno. (Dal 78esimo Eysseric sv)