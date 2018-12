Le pagelle della Fiorentina - Difesa insuperabile, Chiesa lampo nel buio

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Milan-Fiorentina 0-1 - 73' Chiesa

Lafont 6.5 - Presente su una conclusione dalla distanza di Rodriguez nel primo tempo.

Milenkovic 7 - Dalle sue parti non si passa ed è decisivo a negare il gol a Calhanoglu a Lafont battuto.

Pezzella 7 - Vince il duello con Higuain. Si complica la vita facendosi ammonire dopo mezz'ora ma non ne esce condizionato.

Vitor Hugo 7 - Ottimo lavoro in coppia con Pezzella e come l'argentino pur facendosi ammonire non risente del giallo. Di testa non si passa.

Biraghi 6 - Spinge meno del solito dovendo tenere a bada Suso. Riesce comunque a contenerlo.

Benassi 6 - Meno incisivo negli inserimenti, ma la sua prova resta positiva con alcuni interessanti suggerimenti. (Dall'86' Laurini sv).

Veretout 6.5 - Il gioco passa sempre dalle sue parti. Grande tranquillità e abilità nel gestire la palla.

Edimilson 6 - Partita ordinata, palloni recuperati e corsa senza eccellere.

Chiesa 6.5 - Prestazione ampiamente negativa fino al gol, decisivo e molto bello. Tanto basta. E avanza.

Simeone 5 - Come Chiesa, senza il gol. Mai pericoloso. (Dall'88' Pjaca sv).

Mirallas 5.5 - Partita generosa, dove ripiega per dare una mano ai compagni, ma poco incisiva davanti. (Dal 62' Gerson 5.5 - Incide poco).