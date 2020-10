Le pagelle della Fiorentina - Disastro Ceccherini, Vlahovic dimentica l'Inter. Chiesa fermo al palo?

vedi letture

Fiorentina-Sampdoria 1-2 (42' rig. Quagliarella, 72' Vlahovic, 82' Verre)

Dragowski 5 - Salva il risultato sul colpo di testa di Ramirez nel finale di primo tempo ed è altrettanto prezioso con un paio di interventi nella ripresa. Quagliarella lo batte dal dischetto con maestria, ma sul pallonetto di Verre sbaglia totalmente i tempi dell'uscita condannando i suoi a una brutta sconfitta.

Milenkovic 6 - Sicuro e attento nelle chiusure, non rinuncia ad alzarsi come fosse una mezzala. Proprio come al 72', quando regala a Vlahovic il perfetto assist per l'1-1 con un puntuale tiro-cross dalla trequarti. Pulito nelle chiusure.

Ceccherini 4,5 - La Fiorentina cerca disperatamente un difensore, stasera si capisce (ulteriormente) il perché. Gravissima l'ingenuità che causa il rigore trasformato da Quagliarella nel finale di primo tempo, insieme a una costante sensazione di incertezza al centro della retroguardia.

Caceres 5 - Poco lucido in fase di possesso, rimedia con l'esperienza, ma finisce per macchiare indelebilmente la sua prova (e anche quella della Fiorentina più in generale) lasciandosi sorprendere dal lancio di Audero per Verre in occasione dell'1-2: uomo totalmente dimenticato in marcatura e gol partita degli ospiti.

Chiesa 5,5 - Capitano alla sua probabile ultima presenza prima del grande salto alla Juve, offre una prestazione altalenante e al 95' colpisce un palo che potrebbe restare il suo più grande rammarico in maglia viola. Proprio perché arrivato nella notte dell'addio.

Bonaventura 5,5 - Buone intuizioni e discreta visione di gioco, anche se pesa quell'errore davanti alla porta al 37'. Nel secondo tempo cala insieme al resto della mediana.

Amrabat 5,5 - Quello del regista non è il ruolo più indicato per esaltare le sue qualità e la Fiorentina mostra tutti i suoi limiti nella costruzione del gioco. L'ex Verona è ancora soltanto un parente lontano del todocampista ammirato in gialloblù (Dall'86' Saponara s.v.).

Castrovilli 5 - Rischia l'autogol colpendo la traversa della propria porta e si accende davvero raramente col pallone tra i piedi. Dal suo numero 10 la Fiorentina si aspetta molto, molto di più (Dall'81' Duncan s.v.).

Biraghi 6 - Spinge molto a sinistra nel primo tempo, mettendo in area diversi cross interessanti. Più solido di Chiesa sulle corsie laterali dei viola, anche se cala alla distanza.

Vlahovic 6,5 - Iachini lo rilancia dal 1' tra l'errore di Milano e i rumors sul possibile addio in prestito: il giovane serbo ci mette tutto il suo impegno e trova pure il guizzo che riapre la partita. Basterà a meritarsi la conferma a Firenze per questa stagione?

Kouamé 5 - Pronti-via e si divora subito una palla gol clamorosa per il possibile 1-0. È la cartolina della sua partita: piatta, imprecisa, troppo leggera. Alla Fiorentina serve un centravanti (Dal 57' Cutrone 6 - Porta un po' di verve in più a un attacco che nel primo tempo aveva arrecato davvero pochi pericoli alla difesa avversaria).

Giuseppe Iachini 5 - Riparte dalle certezze di inizio stagione e dà un'importante occasione al giovane Vlahovic, ma la sua Fiorentina finisce - anche oggi - per non riuscire a creare gioco uscendo sconfitta con tanti limiti e diversi demeriti da una partita, almeno sulla carta, abbordabilissima contro una Sampdoria ancora in cerca di se stessa. Se manca Ribery, sono guai... Alla sua squadra mancano i giocatori, ma soprattutto le idee.