Le pagelle della Fiorentina - Disastro Pezzella. Benassi pericoloso

Dragowski 6,5 - Per poco non arriva a toccare il primo calcio di rigore di Ronaldo, sul secondo non può niente. Per il resto è sempre pronto quando viene chiamato in causa. Attento e preciso anche sulle palle alte. Prodigioso a inizio ripresa su Higuain.

Ceccherini 5,5 - Gara attenta del centrale viola che ha solo la colpa di commettere il presunto fallo su Bentancur dal quale è nato il secondo rigore della Juventus.

Pezzella 5 - Partita disastrosa per il capitano viola: suo il fallo di mano che determina il primo rigore, mentre sul secondo si fa saltare troppo facilmente da Bentancur al limite dell'area.

Igor 6 - Buon esordio in maglia viola per il difensore arrivato pochi giorni fa dalla SPAL. Attento su Cristiano Ronaldo, sfrutta il suo fisico per limitare al massimo gli attaccanti avversari.

Lirola 6 - Non spinge come al solito ma contro la Juve a Torino ci può stare eccome. Corre comunque tantissimo: con Iachini è tutto un altro giocatore rispetto a quello visto nel girone d'andata. (Dall'89' Agudelo sv).

Benassi 6,5 - Sfiora il gol a inizio ripresa con un destro da fuori che si spegne di pochissimo a lato. È lui il più pericoloso della Fiorentina.

Pulgar 6,5 - Ci prova nel primo tempo ma Szczesny blocca il suo tiro. Mette ordine in mezzo al campo e dai suoi piedi nascono azioni sempre interessanti.

Ghezzal 6 - Viene mandato in campo da Iachini a sorpresa, in un ruolo non suo, ma dà comunque il suo contributo limitando i centrocampisti della Juve e facendosi vedere anche in avanti. (Dal 60' Vlahovic 6 - Si batte e prova a farsi vedere anche dalle parti di Szczesny).

Dalbert 6 - Contro Cuadrado non è facile ma il brasiliano se la gioca alla pari. Spinge costantemente quando la Fiorentina prova a impensierire la Juventus.

Chiesa 6 - Nel primo tempo prova a mettere in crisi la difesa della Juventus con la sua velocità e per poco non ci riesce. In miglioramento rispetto alle ultime uscite.

Cutrone 5,5 - Meno lucido rispetto a Chiesa ma l'intesa tra i due continua a crescere. Esce dal campo stremato. (Dal 73' Sottil sv).