Le pagelle della Fiorentina - Gerson protagonista. Eurogol di Milenkovic

Fiorentina-ChievoVerona 6-1

Lafont 6 - La sua prima in Serie A finisce con un solo gol subito e senza errori gravi, ma il portierino francese sente non poco la pressione. Poco sicuro sia nelle uscite che nei tiri da fuori, non dimentichiamoci però che è solo un classe '99.

Milenkovic 7 - Pioli quest'anno punta su di lui come terzino destro e i risultati si vedono subito. Ottima prestazione difensiva su Giaccherini, condita da un gol meraviglioso (il primo in Serie A) con un gran destro al volo da fuori area all'8'.

Hugo 6 - Più impreciso rispetto a Pezzella, ma comunque efficace contro un cliente ostico come Stepinski. Propizia il raddoppio viola con un imponente stacco aereo su angolo di Biraghi.

Pezzella 6,5 - Grande garra, come di consueto, per il centrale argentino. Il nuovo capitano della Fiorentina onora la fascia che fu di Davide Astori con tante chiusure provvidenziali. Non a caso, risulta alla fine tra i più acclamati dal pubblico.

Biraghi 7 - I principali pericoli per la porta del Chievo arrivano dai suoi cross o calci da fermo. Spina nel fianco continua per i gialloblù sulla fascia sinistra. Mette in qualche modo il suo zampino nei primi due gol e regala a Benassi un assist perfetto per il 5-1 all'89'.

Benassi 7,5 - Tanti inserimenti senza palla e tanto movimento per la mezzala viola, che nel primo tempo impegna Seculin con un bel diagonale per poi scatenarsi nella ripresa con una doppietta. Freddo come un attaccante quando arriva davanti alla porta.

Edimilson 6 - Personalità e grande fisicità, non sfigura affatto alla sua prima (a sorpresa) nel nostro campionato. Non avrà le geometrie di Badelj, ma recupera una grandissima quantità di palloni (Dal 53' Norgaard 6 - Si limita al compitino quando ormai la partita è in netta discesa. Da rivedere in altre occasioni).

Gerson 7,5 - Se Edimilson porta quantità, il brasiliano regala alla mediana gigliata grandissima qualità. Sicuro di sé e padrone, soprattutto nella ripresa, del centrocampo. Segna il 2-0, lancia Simeone per l'assist a Benassi del 3-0 e regala una gioia a Chiesa nel finale (Dal 75' Dabo s.v.).

Chiesa 6,5 - Quella di stasera non è certo la sua miglior partita, ma in chiusura arriva comunque il suo primo gol stagionale. Tanta quantità, corsa e spirito di sacrificio, anche se manca ancora un po' di lucidità quando c'è da chiudere la giocata. (Dal 73' Pjaca 6 - Non è ancora al meglio fisicamente, ma nel finale trova comunque la gioia dell'esordio in maglia viola. Partecipa alla goleada, pur senza iscrivere il proprio nome sul tabellino).

Simeone 7 - Un assist per Benassi e il gol del definitivo 6-1, oltre a tante sportellate con la difesa del Chievo e sponde continue per i compagni. Sotto gli occhi di papà Cholo, il Cholito festeggia la prima convocazione in Nazionale con una prestazione sicuramente convincente.

Eysseric 6 - Pioli continua a schierarlo titolare dopo la fiducia datagli nel pre-campionato, ma Eysseric risulta il meno pericoloso del tridente. Qualche lampo, ma ancora troppa intermittenza. In pieno recupero ha però il merito di firmare l'assist per Simeone.