Le pagelle della Fiorentina - Magic moment per Chiesa, Mirallas inventa

© foto di Federico De Luca

Lafont 6,5 - Non può nulla sul siluro di Kolarov, è bravo a evitare il ritorno della Roma in due occasioni, a cavallo tra i due tempi.

Milenkovic 6,5 - Comincia a destra, poi passa al centro con l'infortunio di Vitor Hugo. Prova di grande sostanza.

Pezzella 7 - Il capitano guida con la solita personalità la difesa viola, limitando gli attaccanti avversari.

Vitor Hugo 6 - La sua partita dura poco più di venti minuti ma è autore di un paio di buone chiusure. (Dal 22' Laurini 6,5 -) Un paio di buone chiusure e tanta sostanza. El Shaarawy non lo salta mai.

Biraghi 7 - Bene in fase di spinta, soffre Zaniolo solo nel primo quarto d'ora, poi contiene senza problemi e serve a Muriel l'assist per il terzo gol.

Benassi 7 - Qualità e quantità in mezzo al campo, nella ripresa arriva anche la soddisfazione del gol personale.

Edimilson 7 - Nel primo tempo annulla Pastore, fa lo stesso nella ripresa con Zaniolo. La miglior prestazione fin qui con la maglia viola.

Veretout 6,5 - Uomo ovunque in mezzo al campo, dà sostanza ed è preciso in fase di impostazione.

Chiesa 8,5 - Stravince il duello con Zaniolo. Firma una fantastica tripletta, la prima da professionista. Momento magico, il Franchi se lo coccola. (Dal 77' Gerson s.v.).

Muriel 7,5 - Quando accelera sono dolori per la difesa della Roma. Implacabile sotto porta, firma il suo quarto gol in tre partite con la nuova casacca. (Dal 73' Simeone 7,5 - Meno di venti minuti e due gol per ritrovarsi e mettere in difficoltà Pioli per le prossime partite).

Mirallas 7,5 - Nel primo tempo si accende due volte e firma due assist bellissimi per Chiesa. Sempre nel vivo del gioco.