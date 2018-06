Le pagelle della Fiorentina - Il tridente fa scintille, Cerofolini muro

Fonte: dall'inviato allo stadio Ricci di Sassuolo

© foto di Giacomo Morini

Cerofolini 7 - Sempre sicuro: non importa se la minaccia arriva da fuori area, da cross, da tiro ravvicinato. E tutta la difesa ne beneficia enormemente. Miracoloso sul tocco da due metri di Colpani.

Ferrarini 6,5 - Kulusevsk è attivissimo ma per gran parte della sfida lo disinnesca senza problemi.

Hristov 6,5 - Mai in affanno, difende con diligenza la propria zona di competenza.

Pinto 6 - Più lento del compagno di reparto, rischia grosso nel primo tempo e in generale è più in affanno nel contenere i rapidi attaccanti della Dea.

Ranieri 6 - Soffre la velocità di Latte Lath inizialmente, ma con il passare dei minuti gli prende le misure.

Lakti 6 - Corre tantissimo per provare a ribaltare costantemente l'azione allungando la squadra.

Diakhaté 6 - Non il solito riferimento a centrocampo: non riesce a far valere la superiorità fisica ma si fa trovare pronto in occasione del bis.

Valencic 6 - Si dà da fare con le coperture preventive e la difesa della posizione, ma il pallino del gioco è quasi sempre nerazzurro.

Sottil 7 - Stella polare del gioco offensivo viola: regala a Maganjic un cioccolatino per andare in vantaggio (che rimane incartato) e si ripete con Gori, il quale non sbaglia. Dall' 88' Fave sv.

Gori 7 - Il suo repertorio da centravanti è in costante aumento ma il gol di rapina è e rimane il suo colpo migliore, oggi lo ha messo ancora in mostra.

Maganic 5 - Si divora una palla gol colossale in apertura di gara e in generale appare troppo spesso fuori dal gioco. Dal 66' Meli 7 - Entra alla grande in partita, realizzando anche l'assist per il 2-0 che chiude ogni discorso: e i compagni esultano tutti con lui.