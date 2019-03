Le pagelle della Fiorentina - La difesa balla la rumba, Chiesa il migliore

© foto di www.imagephotoagency.it

Atalanta-Fiorentina (28' Ilicic, 34' Gomez, 59' Gosens; 3' Muriel)

Lafont 6 - Tanto fumo, ma anche arrosto. Qualche parata è fin troppo plastica, tutta per i fotografi. Però il bilancio poteva essere ben più pesante.

Milenkovic 5 - Fa una fatica tremenda nel leggere gli scambi tra Gomez e Ilicic, come tutta la Fiorentina del resto. L'argentino lo scherza in modo fin troppo semplice nell'avviare il 2-1.

Pezzella 5,5 - Al rientro, tiene una forza della natura come Zapata. Non benissimo, però, sul gol di Gomez, quando va a terra troppo presto. (Dal 65' Hugo 5,5 - Parte con un liscio, poi regge, quando la partita è comunque già andata).

Ceccherini 5 - Balla, come tutta la difesa, la rumba suonata da Gomez e Ilicic. (Dall'85' Pjaca s.v. -).

Laurini 5 - Gomez lo mette in croce e Gosens lo buca sul 3-1. Impreciso anche nei passaggi. (Dal 65' Dabo 6 - Non è l'uomo che può cambiare l'andamento di una partita, ma non è certo colpa sua).

Edimilson 5 - Soffre dinamismo e qualità della mediana orobica.

Veretout 5,5 - Qualche imprecisione di troppo, non convince in manovra e non riesce a rendersi pericoloso quando gli si creano degli spazi.

Biraghi 5 - Mai in partita, Castagne lo surclassa in entrambe le fasi di gioco.

Chiesa 7 - La traversa trema ancora. Parte bene, chiude come unico a crederci nella Fiorentina. Bersagliato dai fischi, sembra galvanizzato e cerca anche il gol "alla Chiesa".

Simeone 5 - Sbatte contro la difesa avversaria. Prova a fare lo Zapata cercando di tenere alti i suoi, ma non gli riesce benissimo.

Muriel 6,5 - Partenza col botto e col settimo gol in viola. Poi si spegne, a parte qualche accelerazione delle sue.