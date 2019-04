Le pagelle della Fiorentina - Lafont papera decisiva, male Gerson

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lafont 4,5 - Non può fare molto sul rigore di Ilicic, poi è praticamente inoperoso nel primo tempo. Al cinquantesimo ci pensa Gomez a svegliarlo, bravo nel tuffo, poi chiude su Pasalic. Infine combina il patatrac, mandando in finale l'Atalanta con 20 minuti di anticipo.

Milenkovic 6 - Regge il confronto con Zapata, anche con qualche spintone da esperienza. Gli toglie un gol quasi fatto.

Pezzella 5,5 - Comanda la retroguardia con discreta autorevolezza, nel finale si perde Zapata, avrebbe anche sulla testa il pallone del 2-2, ma la conclusione è debole.

Ceccherini 5 - Sul rigore sbaglia completamente i tempi dell'intervento, anche se ci possono essere dei dubbi sull'effettivo tocco. Poi viene buggerato da Ilicic, prendendosi un giallo che lo limita.

Mirallas 5 - Si barcamena in un ruolo che lo ha visto protagonista da ragazzo, qualche volta si fa anticipare da Gosens. Al termine prende un giallo decisamente evitabile (dall'88' Fernandes s.v.).

Benassi 5,5 - Guastatore, ha ottimi tempi di inserimento. Sbaglia davanti a Gollini, comunque intelligente a chiudergli lo spazio (dal 79' Simeone s.v.).

Veretout 6 - Regista, detta i tempi, va anche vicino al gol con uno scatto da centometrista che finisce sul portiere avversario.

Gerson 5 - Il più compassato in campo, non incide più di tanto (dal 65' Dabo 5 - Non cambia molto la serenata, Ilicic gli toglie molti tempi di gioco).

Biraghi 5,5 - Abbottonato più del solito, deve raddoppiare la marcatura di Ceccherini su Ilicic, qualche volta Castagne gli riesce ad andare via.

Muriel 6,5 - Va come una scheggia, trova subito il gol e poi agisce di sponda quando serve. Poi infila un corridoio stupendo per Benassi, non sfruttato al massimo dal compagno.

Chiesa 6,5 - Sbissato di fischi ogni volta che tocca palla, è uno spettacolo quando parte in velocità, sia palla al piede che a campo aperto.