Le pagelle della Fiorentina - Male Benassi. Chiesa si sveglia troppo tardi

Lazio-Fiorentina 1-0 (37' Immobile)

© foto di Federico De Luca

Lafont 5,5 - Soliti rischi inutili in fase di impostazione dell'azione. Sul gol ha poche colpe, nella ripresa fa una grande parata sulla conclusione da fuori di Correa.

Milenkovic 6 - Solida prestazione solida del difensore serbo, anche se Lulic lo mette spesso e volentieri in difficoltà sul piano della corsa. Lui però non va in affanno e si fa vedere come sempre in fase offensiva.

Pezzella 6,5 - Il migliore della retroguardia gigliata. Il capitano guida la squadra con personalità, rendendosi protagonista di un paio di chiusure decisive sugli attaccanti biancocelesti.

Hugo 6 - Di testa è la solita certezza. In fase di impostazione rischia di complicarsi un po' la vita con alcune uscite non richieste, ma in generale resta una buona prova complessiva.

Biraghi 6 - Corre tantissimo su quella fascia sinistra e arriva spesso sul fondo, anche se sbaglia più di qualche pallone in fase di appoggio. Buon apporto anche in fase difensiva.

Benassi 5 - Non incide come al solito. Anzi. Al minuto 27 si divora una clamorosa palla gol regalatagli da Wallace centrando in pieno Strakosha. Sul gol della Lazio perde Immobile che realizza da pochi passi e anche in fase di appoggio sembra meno preciso del solito (Dal 45esimo Edimilson 5,5 - Pioli passa al 4-2-3-1 col suo ingresso. Fisicamente regge bene, ma gli appoggi imprecisi ai compagni continuano ad essere una costante).

Veretout 6,5 - Nel primo tempo solito ruolo da regista on compiti di disturbo su Milinkovic. Nella ripresa fa coppia con Edimilson e come sempre non sfigura, anzi risulta fra i migliori per carisma e intensità.

Gerson 6 Nel primo tempo è il migliore della squadra viola, soprattutto grazie ad un paio di filtranti di grande qualità per i compagni. Cerca sempre la giocata di qualità, anche se alla lunga si perde e nella ripresa cala vistosamente di condizione. (Dal 64esimo Eysseric 5,5 - Ci prova nel ruolo di trequartista, ma incide pochissimo sulle sorti della gara).

Chiesa 6 - Nel primo tempo si vede poco, forse troppo poco. Nella ripresa, come spesso succede, sale in cattedra e guida gli attacchi dei suoi con serpentine e tiri dalla distanza. Ma contro questa Lazio non basta.

Simeone 5,5 - Altra prova piuttosto incolore per il Cholito. Pioli gli chiede di stare al centro dell'area di rigore ma lui tende spesso ad allargarsi per trovare palloni giocabili. E infatti si vede pochissimo in fase di conclusione. Lavora comunque bene per i compagni.

Pjaca 5,5 - Incide poco sull'attacco viola. Nel primo tempo ci prova con un paio di accelerazioni interessanti non seguite dai compagni. Nella ripresa cala la condizione e pure il suo apporto alla gara. (Dall'80esimo Sottil sv).