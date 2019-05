Le pagelle della Fiorentina - Male Dabo e Simeone. Milenkovic tiene botta

Finale: Parma 1, Fiorentina 0.

© foto di Federico De Luca

Lafont 6 - Assolutamente incolpevole sul gol, Benassi lo aiuta sul colpo di testa a botta sicura di Kucka.

Milenkovic 6,5 - Fisicamente straripante, è l'unico a riuscire a tenere il ritmo di Gervinho. Sprecato da terzino, non accompagna la manovra.

Hugo 6 - La prestazione deficitaria dell'andata non viene ripetuta: sicuro in ogni intervento, doma Ceravolo senza fatica.

Ceccherini 6 - La Fiorentina soffre zero al centro, l'assenza di Pezzella si sente solo sui calci piazzati, dove il Parma è temibilissimo.

Biraghi 5,5 - Accompagna con continuità l'azione ma senza la qualità che servirebbe. Spara alle stelle un tiro da buona posizione e si fa notare per poco altro.

Veretout 5,5 - Primo tempo di buona vena, cerca anche il gol dalla distanza. Sparisce nella ripresa, un calo assolutamente ingiustificabile e che la squadra soffre.

Gerson 5,5 - Sfortunato nella doppia deviazione che fa carambolare la palla in rete e regala al Parma la salvezza. Non che prima e dopo avesse fatto granchè...

Benassi 6 - Il centrocampista si nota solo quando toglie dalla porta un colpo di testa a botta sicura di Kucka. Poco integrato nel gioco di Montella.

Chiesa 6 - Sempre più pericoloso: corre, rincorre, sbaglia, riprova e coglie anche una traversa. Non è un mostro di precisione e lo si sapeva, non manca neanche il solito "tuffo" in area.

Simeone 5 - Tre errori pesantissimi nel primo tempo (uno clamoroso), non pervenuto nel secondo: continua l'annata difficile per l'argentino. Dal 69' Muriel 6 - Una conclusione e poco altro. Poi il Parma si chiude e per lui non c'è più spazio.

Mirallas 6 - La Fiorentina parte bene grazie agli spazi che il Parma concede. Dura neanche mezz'ora per problemi fisici. Dal 28' Dabo 5 - Inutilmente irruento: causa il calcio di punizione che porta al gol-partita, una punizione assolutamente evitabile in una zona non pericolosa del campo. Dall'84' Vlahovic sv.