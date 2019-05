Le pagelle della Fiorentina - Mediana tragica, Chiesa e Lafont non bastano

© foto di Giacomo Morini

FIORENTINA-MILAN 0-1

(35' Calhanoglu) -

Lafont 6,5 - Lo stile resta migliore, ma è spesso chiamato in causa e non tradisce. Da applausi la parata su Calhanoglu nel primo tempo, poco prima di subire un gol su cui può fare oggettivamente poco.

Laurini 5,5 - Non ha vita semplice contro Borini, tra i più pimpanti nelle fila rossonere. Esce dolorante dopo aver commesso fallo, proprio sull'attaccante avversario. (Dal 69' Gerson 6 - Entra nel momento migliore dei suoi e lo alimenta).

Milenkovic 6,5 - Il migliore dei due centrali, controlla bene Piatek. Qualche difficoltà in più sulla freschezza di Cutrone, comunque promosso.

Vitor Hugo 6 - Cresce col passare dei minuti. Poche sbavature, qualche buona chiusura. Al centro i viola non hanno sofferto troppo.

Biraghi 5 - In difficoltà contro Suso, che gli scappa spesso e volentieri. Non riesce a proporsi in fase offensiva come suo solito.

Benassi 5 - Non segue l'inserimento di Calhanoglu, nell'azione che di fatto sarà decisiva per il risultato finale. Lancia anche un contropiede pericoloso di Cutrone nel finale. Serata storta.

Fernandes 5 - Male, come il compagno, sul gol rossonero. Meglio, come quasi tutti i viola, nel secondo tempo. Sbaglia tanto. (Dal 74' Vlahovic 6,5 - Talento e personalità. Più voglia: mezzo voto in più per la giovane età, è sicuramente una nota lieta dell'amara serata viola).

Dabo 4,5 - Tanti errori, soprattutto quando la palla ce l'ha lui. In linea con i compagni di reparto: non ha responsabilità dirette come loro, ma gioca una gara ben lontana dalla sufficienza. (Dall'85' Norgaard s.v.).

Mirallas 5 - Parte benino, poi si spegne. Paradossalmente, scompare nel buon secondo tempo dei gigliati.

Muriel 5 - Altro giro, altra delusione. È il primo a rendersi pericoloso in viola, l'unico nel primo tempo. Poi cede il palcoscenico a tutti gli altri.

Chiesa 6,5 - È il miglior giocatore di questa squadra, ma non può caricarsela sulle spalle da solo. Soprattutto perché denota ancora poca freddezza sotto porta.