Le pagelle della Fiorentina - Milenkovic evita il cataclisma. Fantasma Ribery

FIORENTINA-GENOA 1-1

Marcatori: Pjaca 87’, Milenkovic 97’

Dragowski 6,5 - Unico spettatore al Franchi. Fino al gol del Genoa su cui comunque non può nulla. In pieno recupero evita il 2-0 dei liguri per meritarsi la sufficienza piena.

Caceres 5,5 - Il Genoa dalla sua parte spinge poco e l’uruguaiano si permette di andare in avanti con continuità. Pochissimi guizzi ma una presenza costante sulla linea di centrocampo che male non fa.

Milenkovic 7 - Scamacca è il più in forma del Genoa e lo si vede subito in un’occasione e con tutto il movimento dell’ex Sassuolo. Nikola però gestisce tutto con grande serenità assieme a Pezzella. Al 97’ si conquista il gol che vale il pareggio con la rabbia di chi non si risparmia mai.

Pezzella 6 - Solita prestazione da leader. Se i pericoli creati dai rivali sono pochissimi, prova a farsi vedere in avanti. Buona prova.

Biraghi 6 - Spento nella prima frazione come tutto il resto della squadra, nella ripresa si accende con almeno tre occasioni create. In area però non c’è mai nessuno che sappia sfruttare i palloni che arrivano dalla sua zona.

Amrabat 5,5 - Corre, tanto. Tantissimo. Spesso però la sensazione è che lo faccia con poco costrutto. Il giocatore ammirato all’Hellas però è tutt’altra cosa.

Pulgar 5,5 - Senza infamia e senza lode? Appena peggio (dal 93’ Kouame SV)

Castrovilli 5,5 - Schierato come esterno sulla trequarti da Prandelli prova con le sue giocate a dare il cambio di marcia ma non riuscendoci. Esce al 40’ per un problema muscolare dovuto, probabilmente, ad un colpo preso nei primi 60” di gioco. (dal 40’ Bonaventura 6 - Decisamente più in palla di tutto il resto della squadra. Al 69’ trova il gol ma Banti annulla. Come esterno sulla trequarti è decisamente più a suo agio del compagni di cui ha preso il posto)

Callejon 5,5 - Il giocatore letale di Napoli è ancora un ricordo, ma lo spagnolo appare sempre più dentro al gioco dei viola. La condizione però appare ancora tutta da definire. (dal 77’ Borja Valero 5 - Entra male in campo e perde il pallone che dà il via all'azione del gol del Genoa)

Vlahovic 6 - L’unica occasione vera del primo tempo porta la sua firma e anche nella ripresa, nel bene o nel male, è l’uomo più pericoloso. Si meriterebbe anche la gioia del gol ma l’imprecisione e Bonaventura gliela negano (dal 77’ Cutrone SV)

Ribery 5 - Sembra la versione “taroccata” del francese visto nella passata stagione a Firenze. Che sia un problema di motivazioni o di condizione il 7 viola oggi non è un valore aggiunto per la sua squadra. Ed è un problema. Ancor più grosso se dovesse diventare anche un problema. (dal 77’ Eysseric SV)

All. Prandelli 5,5 - Non cambia l’undici titolare rispetto alla gara contro il Milan, con un 4-2-3-1 votato al possesso, ma la squadra nel primo tempo risulta sterile come di consueto. Nella ripresa la musica cambia e la squadra sembra trovare convinzioni ed occasioni. Il triplice cambio a metà tempo sconquassa tutto e la squadra va sotto. Nel finale il gol di Milekovic evita il cataclisma.