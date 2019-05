Le pagelle della Fiorentina - Milenkovic imperdonabile, Simeone spuntato

© foto di Giacomo Morini

EMPOLI-FIORENTINA 1-0 - 53' Farias

Lafont 6.5 - Reattivo dopo un minuto su Caputo. Tiene la partita in equilibrio nella ripresa salvando su Krunic ed evita un passivo peggiore su Di Lorenzo. Può poco su gol subito.

Milenković 4.5 - Rinvio debole nella propria area dopo un minuto che quasi costa un rigore. Dall'alto del suo metro e 95 riesce a farsi battere nel gioco aereo da Diego Farias, alto 173 cm.

Pezzella 6 - Solido in difesa, riesce a contenere il tandem offensivo empolese. (dall'87' Gerson sv).

Vitor Hugo 6 - Si rivede dopo quattro panchine consecutive e gioca una partita attenta, mettendosi in mostra con una notevole chiusura nel primo tempo su Farias.

Mirallas 5 - Soffre Pajac, lasciando all'Empoli una corsia per attaccare. Ha un guizzo nel primo tempo, mettendo un bel pallone in mezzo un pallone sul quale Simeone non arriva. (dal 62' Chiesa 6 - Il suo ingresso dà la scossa alla squadra, si rende pericoloso ma trova un muro nel portiere avversario).

Benassi 6 - Impegna Drągowski, mette in apprensione la difesa empolese e dalla destra è spesso pericoloso con i suoi traversoni. Uno dei quali quasi manda in gol Vlahovic.

Edimilson 5 - Si vede molto poco se non per un'ammonizione nel primo tempo che lo condiziona.

Veretout 5 - Come Edimilson, con la beffa dell'espulsione a partita terminata.

Biraghi 5.5 - Buone discese, quasi manda in gol Muriel. Poi Di Lorenzo prende le misure e vince il duello.

Simeone 5 - Non tira mai in porta nel primo tempo. Meglio nella ripresa ma la mira è da rivedere.

Muriel 6 - Il più pericoloso del primo tempo, con un bel colpo di testa parato dal portiere e una conclusione dalla distanza che spaventa i padroni di casa. Cala nella ripresa e la pioggia sommata alla condizione di svantaggio suggeriscono la sostituzione. (dal 67' Vlahovic 6 - Solo un miracolo di Drągowski gli nega il gol su un colpo di testa perfetto per potenza, precisione e tempismo).