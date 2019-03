Le pagelle della Fiorentina - Mirallas provvidenziale, Edimilson no

Fonte: Fiorentina-Lazio 1-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Terracciano 7 - È decisivo in almeno tre occasioni nel primo tempo. Non tenta l'intervento sul gol di Immobile, ma probabilmente sarebbe troppo lontano per deviare.

Ceccherini 6 - Viene disorientato sul gol di Immobile, si riscatta con una buona partita e soprattutto con uno slalom nell'apatia del primo tempo (dall'80 Vitor Hugo s.v.).

Pezzella 6 - Dove non arriva con la velocità c'è il mestiere.

Milenkovic 6 - Primo tempo horror, secondo decisamente in crescita. Anticipa Immobile sull'1-1.

Biraghi 6 - Spinge come al suo solito, ma dalla sua fascia non arrivano particolari grattacapi. Nemmeno in fase difensiva.

Benassi 6 - Nel primo tempo è l'unico a lottare nel centrocampo viola. Prova anche a rimpinguare il suo bottino di gol, senza riuscirci.

Edimilson 5 - Si vedono tutti i limiti, esce alla fine del primo tempo e la Fiorentina si risveglia (dal 46' Mirallas 7 - Assist straordinario per Muriel, con una giocata stupenda a saltare Radu. Poi manda alto poco dopo).

Veretout 5,5 - Meno geometra del solito, prende un'ammonizione evitabile. Un po' sottotono.

Chiesa 6 - È quasi ingiudicabile perché gioca 35 minuti in sofferenza, con un problema muscolare. Non riesce a incidere ma ci prova ugualmente, chiede il cambio, esce piangendo (dal 35' Simeone 6,5 - Alza i giri del motore quando serve, ci prova con un colpo di testa).

Muriel 7 - Un pallone giocabile nell'area della Lazio, un gol. Non male per un attaccante.

Gerson 5,5 - Meglio a centrocampo che in avanti, dove cerca di fare il trequartista senza riuscire a unire i reparti.