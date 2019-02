Le pagelle della Fiorentina - Muriel dipinge un capolavoro, Veretout freddo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lafont 5,5 - Sulla prima rete poteva sicuramente fare di più, incolpevole sulle altre due.

Laurini 6 - Buona prestazione per il terzino, che limita Perisic come può. (Dal 79' Dabo 6 - Entra bene in partita e partecipa all'incredibile rimonta finale).

Ceccherini 6 - Il suo lancio, dopo pochi secondi, permette a Chiesa di involarsi verso la porta di Handanovic. Sempre preciso e attento.

Vitor Hugo 6 - Lautaro non si rende particolarmente pericoloso, merito anche della sua prova da difensore roccioso.

Biraghi 6 - Spinta costante, trova pure la rete del 2-3 che gli viene annullata per un fallo precedente di Muriel.

Benassi 5,5 - Meno pericoloso e incisivo rispetto al solito, viene sostituito dopo pochi minuti della ripresa per dare maggiore incisività all'attacco. (Dal 58' Pjaca 5,5 - Non si vede quasi mai, nonostante la squadra sia in costante proiezione offensiva).

Edimilson 5,5 - Serata difficile per il centrocampista viola, che non riesce ad arginare i centrocampisti avversari e concede il rigore all'Inter con un improvvido intervento con la mano, seppur spinto leggermente.

Veretout 6,5 - Ci mette grinta e cuore, è freddissimo nel trasformare il rigore che vale il 3-3 al minuto 101.

Gerson 5 - Sulla sua prestazione pesa l'errore sull'1-1 e qualche palla persa a centrocampo che innesca pericolose ripartenze degli avversari.

Simeone 6 - Entra nell'azione del primo gol, è fortunato perché il tocco di De Vrij gli evita una probabile figuraccia. Poi lotta ma non incide. (Dal 58' Muriel 7 - Il suo ingresso rivitalizza la squadra di Pioli. La parabola disegnata su punizione è da tramandare ai posteri, è sempre un pericolo costante).

Chiesa 6,5 - Si accende subito, nel primo tempo è spesso imprendibile. Poi si spegne e non riesce a saltare l'uomo, prima del guizzo finale che procura il rigore del 3-3.