Le pagelle della Fiorentina - Notte horror per Castrovilli. Chiesa inoffensivo

Dragowski 6: Prende tre gol ma non ha colpe. Anzi, compie un paio di interventi importanti e difende come può nonostante gli errori grossolani dei compagni.

Milenkovic 5: E' quello che soffre meno in difesa e anche nella ripresa, quando si sposta a fare il terzino, controlla bene uno stanco Boga. Comunque l'insufficienza è d'ufficio per il rendimento complessivo della squadra di casa.

Pezzella 4,5: La Fiorentina prende gol su due contropiedi nati da calcio d'angolo a favore e in entrambi i casi il capitano rientra in ritardo. Quando la nave affonda, chi porta la fascia non può essere esente da colpe.

Ceccherini 5: Colpevole sul secondo gol subito dalla Fiorentina anche se pare uno dei pochi disposti ad arrendersi tra i viola. (Dal 63' Igor 6: Entra quando il Sassuolo rallenta, porta muscoli e poco altro).

Lirola 4,5: In difesa rincorre Boga senza successo, in attacco non è mai pericoloso. Decisamente una serata da dimenticare. (Dal 51' Cutrone 6: Segna il primo gol in Serie A con la Fiorentina. Quanto basta per meritare una triste sufficienza).

Pulgar 4,5: Trotterella in mezzo al campo senza toccare palla per lunghi tratti di gara. Se doveva essere lui il regista, la Fiorentina ha giocato senza.

Castrovilli 4: Notte terribile per il talento viola che toppa totalmente la gara e viene sostituito da Iachini per disperazione. Rigore procurato, gol sbagliato e gol concesso con un errore pazzesco al centro della propria area. Senza considerare il giallo preso inutilmente prima della sostituzione. Nessun appello per il numero 8. (Dal 64' Duncan 6: Entra bene in campo e fornisce l'assist per il gol della bandiera di Cutrone).

Dalbert 5: Gioca a folate, qualche buona sgroppata e i soliti errori quando deve ripiegare all'indietro. Inutile dire che la sufficienza è distante.

Ghezzal 4,5: Viene schierato mezzala nel 3-5-2 ma non è il suo ruolo e si vede. Quando arriva sulla trequarti dimostra di avere la qualità per fare male ma per il resto è un disastro come i compagni. (Dal 75' Benassi S.V.).

Ribery 6: L'unico che prova ad accendere la luce tra i viola. Viene sostituito dopo i consueti lampi di classe e per risparmiarlo dopo il 3-0 del Sassuolo. (Dal 64' Sottil 5,5: Prova a mischiare le carte con qualche giochino ma non è mai incisivo. Sicuramente non c'è paragone con Ribery).

Chiesa 4,5: Inesistente da attaccante, irritante quando ci prova dall'esterno nel secondo tempo senza mai alzare la testa. Spesso gioca da solo sbagliando tempi e scelte. Se vuole attirare le big e soprattutto mantenere il posto in Nazionale, è decisamente sulla strada sbagliata.

Iachini 4: Totalmente in confusione. Non si sa se le scelte siano dettate dalla condizione atletica o dalla tattica, fatto sta che la Fiorentina non vince in casa da mesi e che la lotta salvezza è pericolosamente vicina. Mette una pietra tombale sui sogni di permanenza in panchina in vista della prossima stagione.