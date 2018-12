Le pagelle della Fiorentina - Pezzella ci prova. Simeone ancora negativo

Fiorentina-Juventus 0-3 (31' Bentancur, 69' Chiellini, 79' rig. Ronaldo)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lafont 5,5 - Sul primo gol di Bentancur rimane fermo, ma l'uruguayano lo prende in controtempo. Qualcosa di più invece ci si poteva aspettare sulla conclusione di Chiellini in occasione del secondo gol, anche se la palla entra grazie ad uno strano rimbalzo. Incolpevole sul rigore di Ronaldo.

Milenkovic 5,5 - Inizia molto bene, pressando alto CR7. Col passare dei minuti il portoghese gli prende le misure e lo mette spesso in difficoltà.

Pezzella 5,5 - Chiude spesso e volentieri sui contropiedi bianconeri. Nel primo tempo regge bene l'impatto, nella ripresa da segnalare due ottime chiusure su Dybala. Ma anche alcune disattenzioni decisive.

Vitor Hugo 5,5 - Meno brillante del solito. Di testa è la solita certezza, ma in alcune situazioni potrebbe gestire meglio il pallone. Perde la palla che porta al rigore per il terzo gol bianconero.

Biraghi 5,5 - Spinge poco, soprattutto nel primo tempo. Ma la Juventus sulla destra attacca con continuità e lui si preoccupa più della fase difensiva. Pasticcio con Lafont nel secondo tempo che porta all'angolo da cui scaturirà il raddoppio bianconero.

Benassi 5,5 - Nel primo tempo è il più propositivo, seppur con scarsa pericolosità. A tratti però si estranea un po' dalla costruzione del gioco. (Dal 65esimo Pjaca 5,5 - Entra per dare più brio all'attacco gigliato e magari far male a chi non ha creduto in lui. Ma di palle giocabili ne arrivano davvero poche).

Veretout 5,5 - Corre come un dannato in mezzo al campo e prova a creare gioco per i compagni. Non perfetto sul pressing in occasione del primo gol della Juventus. Nella ripresa va vicino alla rete con una bella conclusione da fuori.

Edimilson 5 - Interrompe diverse trame di gioco bianconere. Ma in appoggio fa davvero troppi errori. E concede il rigore, poi trasformato da Ronaldo, per lo 0-3 bianconero.

Gerson 5 - Schierato di nuovo esterno alto, sembra non entrare mai in partita. Dalla sua parte Cancelo spinge tantissimo e lui fa poco per limitarlo. Prova a creare per i compagni ma senza grossi risultati. (Dall'81esimo Thereau sv).

Simeone 5 - Nel primo tempo, con la Juve in vantaggio, non trova l'impatto col pallone dopo una palla messa dentro da Benassi. Nella ripresa situazione simile, col Cholito che non trova la deviazione vincente su assist di Biraghi. Lavora tanto per la squadra, ma la mancanza del gol ora è davvero un problema.

Chiesa 5,5 - Il più propositivo dell'attacco viola, ma anche lui non fa male alla difesa bianconera. Nel primo tempo prova a coinvolgere i compagni, con scarsi risultati. Nella ripresa prova più l'azione personale, ma anche in questo caso sbatte sulla difesa juventina.