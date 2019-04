Le pagelle della Fiorentina - Pezzella e Gerson su tutti. Rientra Chiesa

© foto di Federico De Luca

Lafont 6 Sui gol della Roma non ha colpe. Zaniolo angola benissimo di testa, Perotti è aiutato dalla deviazione di Milenkovic. Per il resto gestisce bene le conclusioni da fuori e non rischia sui rinvii.

Milenkovic 5,5 - Gara a tratti nervosa, quella del serbo che nel secondo tempo litiga spesso con Perotti. L'argentino gli crea diversi problemi, soprattutto nella ripresa.

Pezzella 6,5 - Bello lo stacco sul gol anticipando Kolarov. Sul pareggio di Zaniolo, però, non è esente da colpe. Si riscatta con diverse chiusure di spessore e personalità nella ripresa.

Vitor Hugo 6 - Serata di controllo, per il brasiliano. Dzeko lavora spesso fuori area e quando entra tocca marcarlo a Pezzella. Gara senza sbavature.

Biraghi 6 - I gol della Roma arrivano entrambi dalla sua parte, su cross di Kluivert. Ma entra con merito nell'azione del secondo gol viola e comunque sbroglia un paio di situazioni pericolose.

Benassi 5,5 - Non sembra al meglio della condizione. Viene spesso messo in mezzo dalla fisicità di Nzonzi e Cristante, la sua è una gara più di sacrificio che di acuti. (dal 62esimo Chiesa 6 - Entra e da a suo modo una scossa alla squadra. Un paio di conclusioni alte e le solite accelerazioni).

Veretout 6 - Tocca tantissimi palloni, come sempre del resto. La posizione di Zaniolo lo costringe a rimanere bloccato ma la sua presenza si nota in modo costante.

Dabo 5,5 - Nel primo tempo viene messo in mezzo alle triangolazioni Cristante-Zaniolo-Kluivert e fatica a trovare i tempi di gioco. Regge comunque fisicamente, mettendo sempre cuore nelle giocate.

Gerson 7 - Gara di qualità, quella del brasiliano di proprietà della Roma. Nel primo tempo regala un bell'assist a Muriel, non sfruttato. Poi segna il gol del momentaneo secondo vantaggio viola.

Simeone 5,5 - Corre tantissimo e prova a liberare spazi ai compagni, andando spesso sulle palle vaganti. Ma come spesso capita la sua presenza sottoporta dovrebbe essere ben più forte. (dal 68esimo Mirallas 6 - Ci prova con qualche affondo, ma non ha tempo di entrare bene in partita).

Muriel 6 - La seconda partita dopo la Nazionale si fa sentire. Almeno nella ripresa, quando cala vistosamente dopo un ottimo primo tempo e un palo colpito.