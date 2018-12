Le pagelle della Fiorentina - Pezzella limita Piatek. Simeone, che errore

Genoa-Fiorentina 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Genoa-Fiorentina 0-0

Lafont 7 - Praticamente inoperoso nel primo tempo. Ad inizio ripresa è bravissimo sulla conclusione potente di Bessa. Si ripete prima su Kouamè, poi è strepitoso sul colpo di testa di Piatek.

Laurini 6 - Dalla sua parte il Genoa fatica a passare. Esce nella ripresa, complice anche la stanchezza. (Dal 65' Ceccherini 6 - Entra bene in partita, senza correre particolari rischi.)

Pezzella 7 - Il migliore in campo, un'altra prestazione da leader vero. Limita Piatek per quasi tutta la gara.

Milenkovic 6,5 - Recupero lampo dopo l'infortunio con il Parma. La sua presenza è determinante, prestazione solida anche in mezzo alla difesa.

Biraghi 6 - Cresce col passare dei minuti, ma al Ferraris i suoi cross, la specialità della casa, non sono così precisi.

Nörgaard 6 - Titolare per la seconda volta in campionato, regala una prestazione ordinata e diligente in mezzo al campo.

Veretout 6,5 - Torna nel ruolo di mezzala, ma ci mette almeno un tempo per carburare. Nella ripresa però torna ad essere quel giocatore ammirato la passata stagione, segno evidente che è questo il suo ruolo naturale.

Fernandes 5,5 - Ha sui piedi una clamorosa occasione per segnare, ma calcia praticamente fra le braccia di Radu. Errore decisivo. (Dal 57' Benassi 5,5 - Non è in forma e si vede. La sosta sarà utile per rifiatare).

Chiesa 6 - Impegna Radu con un bel tiro di prima intenzione su assist di Simeone. Nella ripresa ha una clamorosa palla gol ma colpisce incredibilmente il palo con Radu battuto. In generale una partita buona, ma quell'errore alla fine è stato decisivo.

Simeone 5 - Non passa neanche un minuto ed il Cholito ha l'occasione di segnare. Errore incredibile da parte della punta viola, che solo con la porta spalancata, riesce a mettere fuori. La luce alla fine del tunnel è ancora lontana.

Mirallas 6 - Sfortunato nel primo tempo quando la sua conclusione dal limite si stampa sul palo. Cala nella ripresa, costretto ad uscire per crampi.(Dall'82' Pjaca S.V)