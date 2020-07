Le pagelle della Fiorentina - Pulgar freddissimo dal dischetto. Cutrone stecca

Terracciano 6,5: Sicuro nelle uscite e anche nel dialogo con la difesa. E' un secondo affidabilissimo e Iachini lo sa.

Milenkovic 7: Annulla Gervinho e garantisce grande copertura a Pezzella, anche quando imposta. Unica pecca della partita un giallo preso ingenuamente.

Pezzella 6: Gioca una buona partita anche se sbaglia troppi lanci dalle retrovie. Pecca di "braccio largo" nell'azione del rigore su Kucka.

Igor 6,5: Sicuro e tranquillo anche quando deve incrociare Kulusevski. Si comporta bene anche quando deve pescare Ribery per ripartire. Partita solida.

Venuti 7: Si concede un primo tempo di gran lusso con una traversa, un rigore procurato e 45 minuti di qualità difensiva e offensiva. Viene sostituito solo a causa del cartellino giallo che potrebbe pesare nell'economia della ripresa. (Dal 45' Lirola 5: Molto meno incisivo del compagno di squadra e anche troppo frettoloso con la palla tra i piedi. E' tornato il Lirola della prima parte di stagione).

Duncan 6,5: Bella gara soprattutto quando deve "strappare" in ripartenza. Dà sostanza al reparto ed è spesso pericoloso anche con i tagli dentro l'area per i compagni. In crescita.

Pulgar 7: Due rigori segnati per la vittoria e undicesimo centro consecutivo su penalty. E' freddissimo e più che altro torna anche ad essere un centrocampista affidabile come regista.

Benassi 5,5: Rientra da titolare dopo diverse partite passate in panchina e si vede che gli manca un po' di abitudine alla partita. Tanti piccoli errori che sporcano la sua gara. Esce a causa di un infortunio al ginocchio. (Dal 48' Castrovilli 6,5: Rimane in panchina dopo la notte horror contro il Sassuolo ma viene mandato nella mischia prima della fine del primo tempo. Gioca una buona ripresa senza però incidere in fase offensiva come in altre occasioni).

Dalbert 5,5: In difesa deve contare sull'aiuto di Igor per chiudere Kulusevski e quando non c'è il compagno di reparto soffre molto. Quasi nullo in attacco ma forse ha finito un po' la benzina. (Dall'86' Sottil 6: Entra bene ma nelle due ripartenze che si costruisce in velocità, sbaglia la scelta finale. E' comunque un'arma in più per Iachini).

Ribery 6: Soliti lampi di classe anche se con meno incisività forse a causa della stanchezza. Esce tra i brividi dei tifosi viola a causa di un brutto colpo subito alla caviglia già operata a novembre. (Dal 66' Chiesa 6: Entra meglio rispetto alle ultime uscite offrendo un bell'assist per Cutrone. Poi spara alto da buona posizione).

Cutrone 5: Non regge un pallone e non aiuta di conseguenza la squadra in difficoltà. Sbaglia anche da ottima posizione su perfetto invito da parte di Chiesa. (Dall'86' Ceccherini S.V.: Offre muscoli nella fase finale. Si ritrova anche un'ottima palla in area ma non è un attaccante e si vede).

Iachini 6,5: Dopo una settimana complicata centra la prima vittoria dopo la ripartenza lasciando fuori alcuni dei titolarissimi come Chiesa e Castrovilli. Scelte che pagano in accortezza, con la squadra che lo segue nonostante le continue voci di addio. La salvezza ora è più vicina.