Le pagelle della Fiorentina - Ribery accende la luce. Badelj male da ex

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di www.imagephotoagency.it

Dragowski 7: Il portiere viola si esalta almeno in tre occasioni prima di compiere un altro miracolo sul rigore calciato allo scadere da Caicedo. Sicuramente tra i migliori nonostante i due gol subiti.

Milenkovic 6: Il difensore serbo gioca bene, anche se in uscita sbaglia qualche passaggio di troppo. Non ha colpe nelle due reti segnate dalla Lazio.

Pezzella 6: Il capitano guida la difesa con caparbietà e qualità ma viene coinvolto nel gol del vantaggio laziale. Mezzo voto in meno per questa azione che sporca una prestazione comunque buona.

Caceres 6: Inizia bene come al solito e si fa vedere anche di testa su calcio d'angolo. Alla settima partita di fila, più gli impegni in Nazionale, i muscoli gli dicono di fermarsi e Montella è costretto a cambiarlo. (Dal 38' Ranieri 4,5: Entra a freddo a causa dello stop dell'uruguiano e lo fa prendendo un giallo in attacco. Poco prima dello scadere para con la mano un tiro di Caicedo e conclude nel modo peggiore, ovvero con il rosso, la propria partita).

Lirola 6: Decisamente più intraprendente rispetto ad altre uscite della Fiorentina è sfortunato nella ripresa quando viene anticipato a un passo dal gol su assist di Dalbert. Dalla sua parte spesso deve stare attento a Correa e Luis Alberto, ma non demerita anche in fase difensiva. (Dal 16' st Sottil 6: Entra per dare brio alla fase offensiva viola ma viene schierato esterno a tutta fascia e viene servito pochissimo. Perde la palla che porta al gol vittoria di Immobile, ma il fallo di Lukaku sembra esserci).

Pulgar 5,5: Partita no soprattutto nel primo tempo. Accorcia in malomodo sulla fascia e non entra mai nelle azioni pericolose. Nella ripresa cresce un po', ma senza fare niente di particolare.

Badelj 5: Voleva rispondere in campo all'addio estivo alla Lazio ma favorisce i suoi ex compagni perdendo diverse palle sanguinose, compresa quella che porta al vantaggio di Correa.

Castrovilli 6,5: E' il motore della Fiorentina e il giocatore più in forma. Sfodera un'altra grande prestazione finendo senza fiato. Purtroppo non viene aiutato molto dai suoi compagni di reparto.

Dalbert 5: Alterna grandi cavalcate con assist annessi a ripiegamenti difensivi di dubbio valore. Perde Immobile nel gol vittoria della Lazio.

Ribery 7: Prende malissimo la sostituzione e forse ha ragione visto che fino al momento del cambio è una vera e propria dannazione per i difensori della Lazio. Nel primo tempo ha fornito un assist spettacolare per il gol del pareggio di Chiesa. (Dal 30' st Boateng 5,5: Colpi di tacco e sportellate non bastano).

Chiesa 6,5: Segna a pochi giorni dal suo compleanno e dimostra di essere anche capace in area di rigore. La Lazio però gli rovina la festa. Forse meritava il cambio al posto di Ribery, perché non aveva più fiato.