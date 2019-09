Le pagelle della Fiorentina - Ribery c'è. Malissimo Boateng e Badelj

Dragowski 6,5 - Può fa poco sul gol di Zapata, visto che il colombiano colpisce di testa da pochi metri. Si fa poi trovare pronto due volte nel primo tempo su Radovanovic. Ottimo riflesso anche su Pinamonti al 40'. Nel secondo tempo salva la porta in altre occasioni e se la Fiorentina resta in partita fino all'ultimo lo deve a lui.

Lirola 5,5 - Fa fatica a spingere in fase offensiva e quando arriva sul fondo non riesce mai a creare pericoli. Ci si aspetta di più dall'esterno arrivato in estate dal Sassuolo.

Pezzella 6 - Si lascia scappare Kouame a inizio secondo tempo ma per sua fortuna l'attaccante del Genoa non riesce a segnare il raddoppio. Si fa vedere in avanti ma senza riuscire a fare la differenza.

Milenkovic 6 - Non ha colpe sui gol ma fa a volte in difficoltà contro Kouame. Finisce la partita come centravanti e in un'occasione va anche vicino al pareggio con un colpo di testa.

Ranieri 5 - Nel primo tempo si vede che gioca fuori ruolo ma non migliora neanche con la difesa a tre. Troppo morbido in occasione del raddoppio di Kouame, con l'ivoriano che stoppa la palla troppo libero e poi arriva al limite dell'area senza che il difensore viola riesca ad opporsi.

Pulgar 6 - Non riesce a incidere come vorrebbe. Suoi calci piazzati è comunque sempre una risorsa per la Fiorentina. Suo il gol su rigore: ancora una volta freddissimo dal dischetto.

Badelj 4,5 - Poche geometrie per il croato che ancora sembra indietro di condizione. Fuori dopo un'ora di gioco senza lasciare troppe tracce di sé in campo. (Dal 60' Dalbert 6 - Guadagna il rigore del 2-1).

Castrovilli 6,5 - Il migliore in mediana per la Fiorentina. Ottimi spunti e qualità per un giocatore che si è confermato dopo l'ottima prova contro il Napoli. È lui il migliore in campo, tra i giocatori di movimento, nella Fiorentina.

Sottil 5 - Completamente annullato nei primi 45 minuti, non migliora neanche nel secondo tempo. (Dal 71' Ribery 6,5 - Entra nell'azione che porta al rigore e fa vedere tutta la sua classe).

Boateng 4,5 - Si vede poco, praticamente assente sia nel primo tempo che nella ripresa. Serve di più. (Dal 71' Vlahovic 6 - Fa a sportellate ma non trova mai la giusta occasione).

Chiesa 6 - Spreca un'ottima occasione dopo pochi minuti e fatica ad accendersi in tutto il primo tempo. Nella ripresa lo spartito non cambia, fino all'ingresso in campo di Ribery e ai minuti di recupero quando il palo e Radu gli negano il gol del 2-2.