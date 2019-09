Le pagelle della Fiorentina - Ribery incanta, Chiesa segna. Bene Dalbert

Fonte: Dall'inviato al Franchi

© foto di Federico De Luca 2019

Dragowski 6,5: Compie subito un intervento determinante su Caprari al 2'. Poi è praticamente inoperoso per tutto il resto della partita e subisce gol per colpe altrui.

Milenkovic 6,5: Buona prestazione vista l'incapacità degli attaccanti avversari di trovare la via della porta. Prestazione in linea con il reparto.

Pezzella 7: Con una zuccata potente e prepotente batte Audero saltando in testa a Murru. Il gol corona un tris di prestazioni importanti: è tornato il capitano.

Caceres 6,5: Solita partita sopra la media con interventi puliti e rudi allo stesso tempo. Dalle sue parti Gabbiadini viene annullato nel primo tempo e Rigoni non ha maggiore fortuna nella ripresa.

Lirola 5,5: Nonostante la Sampdoria conceda molto spazio sulle fasce non trova la giusta continuità alternando buone cavalcate a errori gravi. Perde Bonazzoli nell'azione del gol e si conferma il peggiore dei viola.

Castrovilli 6,5: Lampi di pura classe oltre a una crescente quantità in mediana. Con questa continuità si inizia anche a respirare l'odore di maglia azzurra. (Dal 36' Benassi 6: Entra dopo l'infortunio rimediato in Coppa Italia contro il Monza, usa questi minuti per tornare a mettere minuti nelle gambe. Poco altro da segnalare).

Badelj 6: Non brillantissimo in fase di costruzione, cresce col passare del tempo e soprattutto recupera molti palloni. Forse avrebbe avuto bisogno di riposare un po', cosa che probabilmente farà contro il Milan.

Pulgar 6: Corre tanto, più del solito e si dimostra fondamentale nella copertura dei compagni di reparto. Peccato per l'ammonizione nel finale che ne sporca un po' la prestazione generale.

Dalbert 7: Una delle migliori partite da quando è in Italia. Sull'esterno è sempre uno dei primi a proporsi e spesso risulta essere pericoloso. L'assist per il raddoppio di Chiesa è molto bello, da brasiliano. Il 3-5-2 lo esalta.

Chiesa 7,5: La posizione più accentrata ne limita la potenza soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa sale in cattedra quando la Samp rimane in 10 e mostra anche le sue capacità da attaccante puro. Peccato per la doppietta rimasta in canna sia per gli interventi di Audero che per il rigore non concesso da Doveri. (Dal 46' st Vlahovic s.v.).

Ribery 7,5: La classe non è età e il francese ne è la prova vivente. Nel primo tempo fa ammonire tre avversari e mette sulla testa di Pezzella un assist al bacio per l'1-0 viola. Anche nella ripresa dispensa calcio e giocate d'alta scuola risultando determinante anche senza segnare. (Dal 28' st Sottil 6: Conquista un rigore che pare esserci tutto, ma Doveri gli nega la gioia di tale conquista).