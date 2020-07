Le pagelle della Fiorentina - Ribery, numeri d'alta scuola. Vlahovic e Chiesa spenti

Dragowski 7 - Nel primo tempo è attento e sicuro in uscita. Nella ripresa si supera due volte su Nandez e salva il risultato per i suoi

Milenkovic 6 - A inizio gara soffre un po' la velocità di Simeone, ma alla lunga se la cava. E di testa le prende tutte lui

Ceccherini 6 - Sostituire capitan Pezzella nel cuore della difesa non è semplice. Nel primo tempo rischia per un tentativo di uscita palla al piede ma la prova resta sufficiente

Caceres 6 - Bene nei primi 45', chiude sulle tante discese ospiti a sinistra. Nel secondo tempo soffre un po' di più le sgroppate di Nandez ma non va in affanno

Venuti 6 - Confermato dopo la grande prova di Parma. Si divora un gol sul finale di primo tempo ma nel complesso altra prova positiva per il prodotto del settore giovanile

Duncan 6,5 - Nel primo tempo è uno dei migliori in campo, al pari di Ribery. Colpisce un palo ed è sempre nel vivo del gioco, nella ripresa cala la condizione fisica

Badelj 5 - Schierato titolare per far rifiatare Pulgar, sembra giocare sempre sotto ritmo. Tanti sbagli nella sua partita (dal 60' Pulgar 6 - Entra per dare vigore al centrocampo viola e dà quello per cui viene mandato in campo)

Lirola 5,5 - Schierato a sinistra, soprattutto nel primo tempo prova a spingere spesso e volentieri ma gli sbagli in fase di appoggio sono tanti. Nella ripresa pensa più alla fase di copertura (dal 59' Dalbert 5,5 - Dà il cambio a Lirola, ma non entusiasma. In avanti spinge poco, pensa più a coprire su Nandez)

Chiesa 5,5 - Intervento da cartellino arancione, quello su Joao Pedro. Prende il giallo e ringrazia. Pochi spunti, si traveste suo malgrado in difensore del Cagliari e ferma involontariamente Ribery in ottima posizione (dal 46' Ghezzal 5,5 - Entra subito per provare a cambiare ritmo alle giocate. Prova spesso il dribbling, raramente gli riesce. Sfortunato, si fa male agli adduttori e ha poco modo di incidere anche se ci prova)

Vlahovic 5 - Torna titolare dopo le due gare di squalifica, ma non riesce proprio ad incidere. Nel primo tempo si vede pochissimo, leggermente meglio nella ripresa e infatti Iachini lo toglie (dal 75' Cutrone 6 - Iachini a 15' dal termine vuol rivoluzionare l'attacco e pensa a lui e a Kouame. L'ex Wolves si fa notare per una bella spizzata di testa e una conclusione di sinistro)

Ribery 6,5 - E' faro e leader tecnico della Fiorentina. Ogni azione offensiva passa dai suoi piedi, delizia il pubblico televisivo con dribbling al bacio e giocate d'autore (dal 75' Kouame 6,5 - La bella notizia di serata, per la Fiorentina. Esordio in viola, al rientro dopo 8 mesi, impensierisce Cragno con un bel colpo di testa)

Giuseppe Iachini 5,5 - Continua a cambiare la sua Fiorentina e la squadra sembra reggere sia fisicamente che a livello di equilibrio. Piccolo appunto per la gestione delle sostituzioni: Ghezzal si fa male e chiede il cambio, ma le sostituzioni effettuate erano già 5. Risultato? L'algerino è costretto a restare in campo nonostante tutto