Le pagelle della Fiorentina - Ribery rifinitore totale, Cutrone fa tre di fila. Un ottimo Kouame

Fiorentina - Torino 2-0

2' aut. Lyanco; 75' Cutrone

Terracciano 6 - Nel primo tempo neanche una parata: l'unico intervento è un'uscita con i piedi fuori area. Anche nella ripresa serata di assoluto riposo: l'unica volta che il Toro riesce a centrare la porta, c'è il palo a fare il lavoro al posto suo.

Milenkovic 6,5 - Il serbo ringhia con forza sugli avanti granata, soprattutto su Belotti, sul quale cerca di imporre il proprio fisico. Dei tre dietro è il meno sicuro in assoluto, ma va detto che il Torino non tira mai in porta.

Pezzella 6,5 - Viene ammonito nel finale di primo tempo, ma nonostante ciò non si fa influenzare. Anzi, continua a giocare ruvido e deciso, nel suo stile, avventurandosi persino in incursioni palla al piede in attacco.

Caceres 6,5 - L'uruguaiano torna sui livelli mostrati nella prima parte di stagione, mettendo in mostra una sicurezza svanita di recente, specie dopo il periodo del lockdown e del contatto diretto col virus. Ritrovato.

Chiesa 6 - Si rivede da quinto a destra, ma non regala lo stesso tipo di prova vista a Lecce, in cui di fatto era stato l'MVP. Ci prova ma è un po' nervoso, mugugna tra i denti qualche volta di troppo, compreso il momento della sostituzione.

(dal 68' Venuti 6 - Iachini lo inserisce con lo specifico compito di diminuire i rischi in corsia, e lui, da terzino che prende il posto di un attaccante, lo fa).

Ghezzal 6 - Pure per l'algerino, vale lo stesso discorso di Chiesa. Tra i migliori al Via del Mare, questa sera lo si vede meno. Ma qualche giocata interessante la regala, come un bel velo per Chiesa.

(dal 68' Duncan 6 - Nel mezzo i granata patiscono l'inferiorità numerica, e l'ingresso del ghanese contribuisce a limitare ulteriormente le opzioni degli avversari).

Pulgar 6 - Terza consecutiva in cabina di regia, questa sera il cileno bada soprattutto al sodo e a non concedere varchi per vie centrali. Lo si nota poco, ma porta a casa il grosso del lavoro sporco.

Castrovilli 6 - Torna in campo da titolare dopo gli acciacchi, e sembra brillante. Primo tempo in cui sguscia costantemente negli spazi sul centro-sinistra, anche se sulla lunga distanza accusa un po' di stanchezza e va a calare.

(dall'82' Ceccherini s.v.)

Lirola 6,5 - Schierato nuovamente a sinistra, sul lato del piede debole, questa volta però è meno timoroso in fase di spinta, e va ad attaccare bene i metri in corsia. Offrirebbe anche un cioccolatino a Vlahovic nel finale, ma il serbo spreca.

Kouame 7 - Seconda da titolare in viola, ed ecco la prima gioia. Rimandata, però, dalla Lega Serie A che assegna autogol di Lyanco. Prova quindi a farcela da solo, ma non riesce. Fuori dopo meno di un'ora, ottima prova.

(dal 58' Cutrone 7 - L'attaccante viola è in grande forma, e lo dimostra anche nella sfida al Torino: entra con poco più di mezz'ora più recupero per far male, e ci riesce. Ringrazia Ribery per l'assist e la sua freddezza per il terzo gol di fila in A).

Ribery 7 - Fa il rifinitore a tutto campo, partendo dal centrocampo fino ad arrivare all'area. Da una sua invenzione arriva il vantaggio immediato. Nel secondo tempo, ecco l'assist ufficiale, sfruttando l'errore di Meite per mandare in porta Cutrone. Totale.

(dall'82' Vlahovic s.v.)

Allenatore: Giuseppe Iachini 6,5 - Porta a casa il risultato, che è ciò per cui è stato chiamato alla guida della squadra ad inizio anno solare da Commisso. Prestazione solida e compatta della sua squadra, che non solo si porta immediatamente in posizione di vantaggio, ma riesce pure ad evitare che il Torino tiri in porta. Grintosi e compatti, sull'impronta del proprio tecnico.