Le pagelle della Fiorentina - Ribery surclassa CR7. Castrovilli sugli scudi

Dragowski 6,5 - Nel primo tempo dà sicurezza al reparto sia con gli interventi che con una bella uscita al centro dell'area.

Milenkovic 7 - Gli gravita intorno Higuain ma la difesa a tre lo rafforza. Tiene a bada anche Ronaldo senza grandi affanni.

Pezzella 6,5 - Come i compagni di reparto gioca una gara di grande attenzione tattica, chiude le maglie della difesa accorciando sia su Milenkovic che su Caceres. (Dal 37' Ceccherini 6 - Fa prende un colpo a tutto il Franchi sbagliando un retropassaggio che stava per lanciare Higuain ma poi si comporta bene anticipando gli attaccanti con ottimi interventi aerei).

Caceres 7 - Viene ammonito subito ma non si perde certo d'animo. Dà la sensazione che mancasse proprio uno come lui a questa retroguardia. Se sta bene Montella si affiderà spesso alla difesa a 3.

Lirola 6 - Nel primo tempo sale spesso e tiene basso Alex Sandro. Nella ripresa perde un po' di brillantezza ma non demerita.

Castrovilli 7 - Alterna giocate da potenziale fuoriclasse a qualche errore grossolano. Tra più e meno il saldo è assolutamente più che positivo, il ruolo da titolare è suo a discapito degli altri centrocampisti in cerca di spazio. Il migliore insieme a Ribery. (Dal 44' Zurkowski s.v.).

Badelj 6,5 - Ha un paio di occasioni da gol a cui non è abituato e infatti la mira non è precisa. Non ha un passo svelto ma il centrocampo viola passa sempre dai suoi piedi.

Pulgar 6,5 - Un po' più impreciso nei calci da fermo ma dà solidità al reparto aiutando il croato alternandosi nella costruzione del gioco.

Dalbert 6 - Dimostra di essere un giocatore più forte nella fase offensiva che in quella difensiva ma è concentrato e non demerita nelle due fasi. Peccato per l'errore sotto porta al 41' del primo tempo.

Ribery 7 - Ha una classe superiore e si vede da come tocca la palla. I compagni si affidano sempre a lui perché può inventare in ogni occasione l'assist vincente. La palla per Dalbert nel primo tempo è qualcosa di straordinario. Esce con la standing ovation del Franchi stravincendo la sfida a distanza con Ronaldo. (Dal 23' st Boateng 5,5 - Ha un paio di occasioni molto ghiotte al centro dell'area ma le sbaglia)

Chiesa 6,5 - Che abbia grande voglia è evidente e anche nel ruolo inedito di seconda punta accanto a Ribery si sbatte correndo come un ossesso. Peccato che questo lo costringa a perdere lucidità in zona gol.