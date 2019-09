Le pagelle della Fiorentina - Serata da sogno per Castrovilli. Ribery MVP

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Milan-Fiorentina 1-3

(80' Leao; 14' Pulgar, 66' Castrovilli, 78' Ribery)

Dragowski 6 - Presente sul tiro di Suso nel primo tempo, può poco su quello di Leao nel finale. Serata nel complesso tranquilla.

Milenkovic 7 - Molto ruvido ma efficace in fase difensiva, dà il via all'azione del 2-0. Nella difesa a tre è come il prosciutto sul pane: ci sta benissimo.

Pezzella 6,5 - Cade sull'incedere di Leao nel finale. Fino ad allora, praticamente perfetto. Ivi compreso l'annullamento pressoché totale di un certo Piatek.

Caceres 6,5 - Stesso discorso sul companatico fatto per Milenkovic. Fa pesare la sua esperienza, una sola minima sbavatura in una partita giocata a grandi livelli.

Lirola 6 - Qualche bel preziosimo, ma la sensazione è che contro il vuoto pneumatico che il Milan offre sulla sua fascia di competenza potrebbe offrire anche qualcosa in più.

Pulgar 7 - Dal dischetto è una sentenza: terzo gol su rigore in questa stagione. Poi fa legna, tenta la conclusione dalla distanza, domina il Milan a centrocampo come tutta la Fiorentina.

Badelj 7 - Il migliore, o uno dei migliori, dei suoi nel primo tempo. Detta il ritmo di gioco e lo adegua alle esigenze dei viola, spezza le reni alla mediana milanista con la sua continuità.

Castrovilli 7,5 - Serata da incorniciare, per il talento di Minervino Murge. Primo gol in Serie A, alla Scala del calcio italiano. Buono lo spunto anche sull'azione che porta al 3-0 di Ribery. (Dal 79' Benassi s.v.).

Dalbert 6,5 - Più attento del solito, contiene la catena di destra del Milan, quella più pericolosa, per così dire, dei rossoneri.

Chiesa 7 - Mezzo voto in meno per quel rigore tirato male. Colpa della tensione, forse. Per il resto gioca una gran partita, mette in crisi la difesa del Milan e meriterebbe anche la segnatura personale. (Dall'83' Boateng s.v.)

Ribery 8 - I paragoni col buon vino non li facciamo neanche più. Gioca quasi tutta la partita, esce tra gli applausi di San Siro. Una sua azione sciistica porta al rigore dell'1-0, chiude con la sua classe e la sua freddezza siglando il 3-0. Semplicemente, MVP. (Dall'89' Ghezzal s.v.).