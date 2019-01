Le pagelle della Fiorentina - Simeone, che impatto. Chiesa MVP

Lafont 6 - Una sola parata, e neanche tanto complicata, su Iago Falqué nel secondo tempo. Si conquista meritatamente il clean sheet.

Milenkovic 5 - Comincia male, subito una sbavatura su Ola Aina che va vicino al gol. Irruente un attimo dopo, si becca il giallo e ne risente per il resto del match. Non una partita al livello delle altre di questa stagione.

Pezzella 6 - Se la cava tutto sommato bene quando si tratta di difendere in area, ma nell'uno contro uno a volte va in difficoltà.

Hugo 6 - Stesso discorso, ma la sua crescita è palese. Un paio di buone chiusure, si fa sentire sulle palle alte.

Biraghi 5,5 - Ad inizio partita è fresco e spinge senza fermarsi, trovando un paio di guizzi interessanti. Poi però qualche svarione di troppo in fase difensiva, si fa spesso sovrastare da De Silvestri nel gioco di testa.

Benassi 6 - E' il grande ex di giornata e ad inizio partita forse sente la pressione, perché comincia col freno a mano tirato. Pian piano si scioglie e regala un paio di palloni importanti ai compagni, specie quello per Mirallas nel finale di primo tempo. Dall'89' Dabo s.v.

Veretout 6 - Qualità e quantità, senza eccellere in questo pomeriggio. Fa buon filtro e va vicino al gol nel primo tempo con un bel tiro da fuori area, soltanto leggermente debole.

Edimilson 5,5 - Perde qualche pallone di troppo, fa confusione quando c'è da costruire. Nessuna grave pecca, ma sarebbe servita un po' d'attenzione in più.

Chiesa 7,5 - Avvio così così, ma per pochi minuti. Poi prende coraggio e, soprattutto, non perde neanche per un secondo lo spirito di sacrificio che lo contraddistingue. Al 90' corre come ad inizio partita e la sua tenacia viene premiata: fortunato sul primo gol, freddo davanti a Sirigu sul secondo. Una doppietta meritata che manda la Fiorentina ai quarti.

Muriel 5,5 - Tacchi, tocchi di suola e qualche buono spunto nell'uno contro uno. Ma solo nei primi minuti. Poi non riesce mai più a trovare la via della porta, anche perché la condizione per ora non è eccellente. Dal 64' Simeone 6,5 - Dà nuova verve all'attacco, entra benissimo, mette lo zampino nel primo gol facendo partire il contropiede con una bella accelerazione su Djidji. Ottimo impatto, decisivo il suo ingresso.

Mirallas 6 - Sua la palla gol migliore del primo tempo, proprio nel finale. Si muove bene, scambiando anche la posizione con Chiesa. E non si rifiuta di sacrificarsi nel ripiegamento difensivo. Dal 52' Gerson 5 - Inizia quasi da falso 9, poi passa sulla linea dei centrocampisti ma rischia di regalare un gol incredibile al Torino mandando in porta Iago Falqué sullo 0-0.