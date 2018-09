Le pagelle della Fiorentina - Sorpresa Dragowski. La difesa cala nel finale

Risultato finale: Napoli-Fiorentina 1-0

© foto di Giacomo Morini

Dragowski 6.5 - La grande incognita della vigilia è risultato il migliore in campo tra le fila viola. Sempre al posto giusto al momento giusto, attento nelle uscite. Non ha colpe sul gol realizzato da Insigne.

Milenkovic 6 - E' in costante affanno sulla sua corsia: fa quel che può e ha il merito di non commettere particolari sbavature. Nullo il suo apporto in fase offensiva.

Vitor Hugo 5.5 - Al fianco di Pezzella si disimpegna con ordine e limita fortemente il raggio di manovra degli attaccanti del Napoli. O, almeno, lo fa per un'ora abbondante: negli ultimi 30 minuti il Napoli alza il suo pressing e verso il traguardo commette troppi errori.

Pezzella 5 - Rende vano un buon primo tempo con una ripresa rivedibile. Prima di essere sostituito, Mertens gli va via e sfiora il gol. Va meglio a Insigne, che realizza il gol che decide il match dopo aver eluso la marcatura del capitano viola.

Biraghi 6 - Spinge meno del solito perché il Napoli attacca in maniera lenta ma costante. Ha il merito di riuscire a neutralizzare con regolarità i tagli di Callejon.

Gerson 5.5 - Un passo indietro rispetto alle prime apparizioni: il brasiliano si prende pause troppo lunghe dal match per poter fare la differenza. Dal 60esimo Dabo 6 - Pioli lo inserisce quando ha bisogno di maggiore fisicità in mezzo al campo e il mediano classe '92 si piazza davanti alla difesa per aiutare il reparto arretrato nel momento più difficile del match.

Veretout 5.5 - Alla sua prima stagionale causa squalifica, il centrocampista francese è stato subito schierato nel nuovo ruolo di regista. Compiti molto diversi da quelli della passata stagione, con cui l'ex Saint-Etienne deve ancora prendere confidenza. Dal 64esimo Edimilson 6 - Entra per dare maggiore sostanza alla linea mediana: fa il suo, ma la Fiorentina non riesce ad evitare il peggio.

Benassi 6 - Torna alla normalità dopo due prestazioni straordinarie. Ma ha il merito di dare una grande mano alla squadra in fase di non possesso. Dall'81esimo Pjaca s.v.

Chiesa 6 - Partita di grande generosità, che però paga in termini di lucidità negli ultimi 30 metri: lavoro per la squadra fondamentale, ma in zona gol è meno incisivo del solito.

Simeone 5.5 - Solito lottatore, da solo prova a creare grattacapi ai centrali di difesa del Napoli senza però mai riuscire a rendersi pericoloso dalle parti di Karnezis.

Eysseric 6 - Fisicamente sta meglio di Pjaca e Mirallas e Pioli lo schiera dall'inizio. Scelta azzeccata, perché tra le linee il calciatore francese si muove bene e non dà punti di riferimento. Cala nel secondo tempo.