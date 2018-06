Le pagelle della Fiorentina - Sottil stecca, Cerofolini para quasi tutto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cerofolini 6,5 - Troppo facile dargli addosso per la carambola del 2-0: la sua è ancora una volta una partita di alto livello.

Ferrarini 5,5 - Crolla nel finale, quando Sala è imprendibile e a sinistra l'Inter fa più o meno quello che vuole.

Hristov 6 - Indecisione finale a parte, una gara di spessore contro un attacco sempre insidioso e che mal si sposava con le sue caratteristiche.

Pinto 6,5 - Salvataggio che vale un gol in pieni supplementari. A dispetto della differenza di stazza, se la cava molto bene con Colidio.

Ranieri 6 - Tiene bene nonostante il dirimpettaio sia l'attivissimo Valietti: più in sofferenza nel primo tempo, meglio nella ripresa.

Valencić 6 - I duelli a centrocampo sono tanti e molti li porta a casa: va anche vicino al gol partita con un destro a girare che chiama Pissardo alla smanacciata.

Diakhate 6 - Esce dopo venti minuti per infortunio, non senza combattere. La sua avventura in Primavera finisce nel modo peggiore possibile, col rimpianto di quello che sarebbe potuto essere. Dal 22' Faye 5,5 - Dà tutto quello che ha, ma l'assenza di Diakhatè in mezzo per la Fiorentina è davvero terribile.

Meli 6 - Molto sacrificato nel ruolo di interno di centrocampo, non ripete l'ottima prova da subentrante vista in semifinale. Dall'86' Caso sv.

Lakti 6 - Prova a mettere in campo la solita generosissima prova di collegamento tra centrocampo e attacco: gli riesce a tratti. Dal 95' Marozzi sv.

Sottil 5 - Prova l'eurogol con un destro a girare su cui Pissardo è sorpreso e in ritardo. Poi sparisce dalla partita, facendosi notare solo per un giallo per simulazione.

Gori 6 - Ci prova, in tutte le salse. Si mette in proprio, ma la difesa lo mura. Chiama i compagni a seguirlo, ma l'Inter tiene botta. Cerca il fraseggio, ma non trova aiuto.