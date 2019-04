Le pagelle della Fiorentina - Sprofondo viola: si salvano solo in due

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Giacomo Morini

Risultato finale: Fiorentina-Sassuolo 0-1

Lafont 5,5 - Prende un gol senza particolari colpe, non dà molta sicurezza al reparto, ma nella ripresa compie un ottimo intervento su Rogerio. Solo per questo il voto si avvicina alla sufficienza, senza raggiungerla.

Laurini 6 - E' uno dei pochi che non si fa travolgere da una partita giocata malissimo da tutta la squadra. Non molla e dimostra di meritare qualche chance in un finale di stagione dove le residue motivazioni potrebbero fare la differenza. Salva con un intervento miracoloso al 32' su Bourabia.

Milenkovic 5 - Meglio di capitan Pezzella ma comunque distante dai fasti che gli avevano permesso di essere seguito da squadre come Manchester United e Juventus. Nella ripresa si perde Demiral che segna salvo poi venire salvato dall'intervento del VAR che annulla la rete.

Pezzella 4,5 - Perde Berardi sul gol e risulta essere molto nervoso nel confronto diretto con l'attaccante neroverde. Anche lui molto lontano dalle partite di inizio stagione e della stagione passata.

Biraghi 4,5 - E' in calo di rendimento e di forma da settimane. Non azzecca un cross che sia uno e si fa infilare continuamente dal dirimpettaio Lirola.

Dabo 4 - A tratti sembra che non riesca nemmeno a correre e che dunque non sia al top della forma ma in realtà è semplicemente in netta difficoltà davanti alla qualità di Sensi. Si propone spesso in avanti ma azzecca un passaggio ogni quattro. Montella lo sostituisce all'inizio della ripresa abbandonando ogni speranza di crescita.(Dal 45' Beloko 5,5 - All'esordio in Serie A non gli si possono chiedere miracoli, ma un po' di velocità in più magari potevano fare comodo).

Edimilson 4,5 - Montella gli dà fiducia concedendogli il ruolo centrale del suo centrocampo a tre ma la risposta è nettamente insufficiente. Recupera pochi palloni e soprattuto non è adatto a fare il palleggiatore. Vive un momento di sfiducia come tutta la squadra e il risultato è una partita totalmente negativa. (Dal 30' Simeone S.V. - Un quarto d'ora di niente. Evitiamo il voto per non infierire con l'ennesima insufficienza).

Veretout 4 - Sbaglia quasi tutto, compreso il rigore che poteva regalare il pareggio alla Fiorentina. E' complice del crollo verticale di questa squadra. Neanche nel suo ruolo riesce a dare una mano ai compagni. Forse le voci da Napoli sono troppo rumorose per passare inosservate.

Chiesa 6 - Come sempre è l'unico che ci prova in avanti con continuità. Conquista un rigore che Veretout sbaglia. Qualche volta gioca troppo da solo, ma la pochezza che ha intorno lo costringe a provarci.

Muriel 5,5 - Anche lui ci prova come Chiesa ma con meno voglia del solito. Spreca qualche ripartenza con tocchi fini e inutili. Però senza di lui e il compagno di reparto la Fiorentina sarebbe proprio poca cosa.

Mirallas 4 - L'unico ricordo di lui per tutto il primo tempo è una palla persa in area di rigore avversaria. Per il resto è un fantasma che non serve a niente né in fase di contenimento né quando c'è da proporre gioco. (Dal 45' Gerson 5 - Un tempo per non dire niente, come gli succede spesso nelle ultime settimane).