Le pagelle della Fiorentina - Terracciano il migliore, centrocampo in difficoltà

Inter-Fiorentina 0-0.

Terracciano 7,5 - Pronti via, dice no al fuoco amico di Venuti e quello nemico di Lukaku. Poi ringrazia il palo e ferma ancora il gigante belga. Altro giro, altra parata decisiva nella ripresa, quando dice no a Sanchez.

Milenkovic 6,5 - Bravo, giovane e forte. Lukaku gli gira alla larga, Sanchez gli sbatte contro.

Pezzella 6,5 - Graziato dal palo quando il belga gli scappa, attento e preciso in tutte le altre occasioni. A conti fatti, dopo Terracciano, il migliore del reparto più convincente dei viola.

Caceres 6,5 - Come tutta la retroguardia viola, nonostante le tante sortite offensive, tiene botta e regge l'impatto.

Venuti 5,5 - Tempo quattro minuti e rischia l'autogol, anche se sarebbe stata più sfortuna che altro. Diligente, spinge poco.

Duncan 5,5 - Ci mette il fisico, pecca un po' sotto il profilo della qualità. Lotta alla pari con Gagliardini, quando dalle sue parti passa il motorino Barella son dolori. (Dal 58' Ghezzal 5,5 - Si vede davvero troppo poco).

Badelj 5 - Compassato, finché Eriksen gioca a calcio gli scappa. Poi il danese si addormenta e lui può vivere una serata tranquilla ma senza acuti. (Dal 75' Pulgar s.v.).

Castrovilli 6,5 - Con quel tocco di palla, andare sotto la sufficienza sarebbe un delitto. Ci mette anche tanto fisico, forse troppo vista l'ammonizione.

Dalbert 5,5 - Candreva spinge e lo tiene sulla difensiva, che non è il suo forte anche se non commette errori. (Dal 50' Lirola 6 - Entra e rischia di cambiare la storia della partita).

Cutrone 5 - Servito poco e niente, si vede poco o nulla. Peccato, perché quando dà segnali di risveglio dà anche l'impressione di poter pungere la difesa nerazzurra. (Dal 58' Kouamé 6- Un altro passo, un altro scatto, un'altra verve. Non fa sfracelli, ma impegna gli avversari).

Ribery 6 - Altra classe. Rispetto a tutti gli altri ventuno in campo. Però non punge. (Dal 75' Chiesa 6,5 - Mette piede in campo e crea sconquassi nella difesa nerazzurra, "rischiando" di portare i viola al gol vittoria. Fosse entrato prima, chissà).

Iachini 6,5 - Il risultato gli dà ragione, perché lo 0-0 a San Siro è comunque un buon risultato. La prestazione un po' meno, ma il piano gara è abbastanza preciso e soltanto un miracolo di Handanovic gli nega la gioia di regalare una beffa a Conte. Forse poteva osare un po' prima i cambi.