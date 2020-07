Le pagelle della Fiorentina - Terracciano quasi miracoloso. Cutrone e Kouame invisibili

vedi letture

ROMA-FIORENTINA 2-1

Terracciano 7 - Deve disinnescare un tentativo di Pellegrini al trentesimo, poi ha relativamente poco lavoro nel primo tempo. Sul dischetto battezza l'angolo sbagliato, invece su Mkhitaryan è miracoloso. Salva anche su Kolarov e Carles Perez, discutibile l'uscita per il secondo rigore.

Milenkovic 7 - Ottima prestazione, solidità in difesa e con la bravura di segnare l'1-1 senza staccarsi da terra. Poi, fortuitamente, colpisce Pellegrini con la forza d'urto di un camion.

Pezzella 6,5 - In difesa ronza su Dzeko, brutto osso da rosicchiare. In varie situazioni, in particolare su Mancini, fa buona guardia. Si fa vedere anche in avanti con il palo a fine primo tempo.

Caceres 6,5 - Meno appariscente e con meno lavoro degli altri due, quando c'è da essere chiamato in causa lo fa senza grossi problemi.

Chiesa 6 - La sfida con Spinazzola è interessante, alle volte rintuzza e altre spinge. Gli manca il passaggio negli ultimi sedici metri, anche se l'assist per Kouame è al bacio (dall'82' Venuti s.v.).

Duncan 5 - Si aggira per il centrocampo, provando a frenare gli avversari. Non ci riesce sempre, quando è lanciato in contropiede preferisce sparacchiare dai 30 metri invece che andare avanti.

Pulgar 5 - In cabina di regia non si fa vedere più di tanto.

Ghezzal 6 - Tecnicamente è il migliore del centrocampo, fa delle cose discrete. Sicuramente in crescita rispetto a un inizio di stagione tutt'altro che positivo.

Lirola 4,5 - Primi trenta minuti ottimi, senza errori, poi il rigore pessimo del vantaggio della Roma. Incomincia a sbagliare e non smette più.

Ribery 5,5 - Prova ad accendersi a intermittenza, cercando anche la giocata ad effetto. Non incide più di tanto, forse fermato anche dal caldo (dal 46' Vlahovic 5,5 - Forte fisicamente, alle volte è un po' troppo macchinoso. Si fa recuperare da Kolarov nell'unica occasione avuta).

Kouame 5 - Si vede in poche occasioni: la prima è per un pestone diritto su Smalling, dove è anche fortunato a prenderne solo il piede. Poi, da ottima posizione, colpisce Ghezzal invece che insaccare(dal 46' Cutrone 5 - Tanta voglia, ma non si vede proprio mai).

Iachini 5 - La sua squadra non è di governo, ma da battaglia. Però fa due tiri in porta, entrambi con i difensori, mentre gli attaccanti non la vedono proprio mai. Cambiando gli addendi il risultato non cambia.