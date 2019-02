Le pagelle della Fiorentina - Veretout peggiore in campo. Bene Edimilson

© foto di Federico De Luca

Lafont 6 - Nel primo tempo si ricorda soprattutto per i brividi che provoca quando ha la palla tra i piedi. Incolpevole sul gol.

Laurini 6,5 - Dalla sua parte non succede mai niente di pericoloso. Mantiene la posizione con determinazione e carattere. (Dall'83 Ceccherini 6 - Entra al posto di un acciaccato Laurini, sfiora il gol vittoria di testa nel finale).

Pezzella 6,5 - Sicuramente meglio del compagno di reparto. Non può niente sul gol di Larsen perché era in area a saltare su un corner a favore.

Milenkovic 5,5 - Soffre e non poco la 'leggerezza' di Pussetto. Prende un giallo stupido che lo costringerà a saltare il Napoli. Nella ripresa sale di tono senza strafare.

Biraghi 5,5 - Troppo poco coinvolto in fase offensiva, i pochi cross che mette in area non sono mai pericolosi.

Gerson 5 - Inizia benino poi sparisce tra le maglie bianconere fino all'inevitabile cambio. (Dal 59' Pjaca 5 - Altra occasione persa per il croato. Mai pericoloso).

Veretout 4,5 - Da mezzala agisce troppo basso intimorito da Fofana. Clamoroso l'errore al limite dell'area dei friulani che favorisce il contropiede del vantaggio bianconero. Irriconoscibile.

Edimilson 7 - Nei dieci ruoli in cui è stato utilizzato da quando è a Firenze, il regista basso è quello che gli riesce meglio. Festeggia il primo gol in Italia con la migliore prestazione in viola.

Chiesa 6,5 - E' sempre il più pericoloso ed è l'unico che nel momento in cui la Fiorentina subisce gol, suona la carica con giocate e velocità raddoppiata. Poco aiutato da Gerson e Pjaca.

Muriel 5,5 - Fischiato continuamente dai tifosi di casa, cerca il guizzo per accendere i compagni. Non è in giornata come nelle ultime partite.

Mirallas 5 - Un altro uomo rispetto a quello visto contro la Roma. Lontano dall'azione, lontano dai compagni di reparto. Risulta inutile ai fini della fase offensiva viola. (Dal 45' Simeone 6 - Si sbatte come può facendo a sportellate con i difensori bianconeri. Non è facile vista la difesa schierata a 3 da Nicola. Si merita la sufficienza anche se non è mai pericoloso).