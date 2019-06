Le pagelle della Germania - Waldschmidt pericolo, centrocampo flop

Fonte: Dall'inviato alla Dacia Arena, Udine

SPAGNA-GERMANIA 2-1

Nubel 4,5 - Non ha particolari responsabilità sul primo gol, perché Fabian Ruiz è libero di mirare l'angolino e centrarlo. Combina il patatrac sulla seconda conclusione, lasciando lì il pallone a Olmo. Quasi mai sicuro.

Klostermann 5,5 - Molto più attento in difesa che a spingere sulla fascia, dalla sua parte Fornals combina pochino. Quando si sgancia non regala particolari brividi, a parte un cross basso che poteva calibrare meglio.

Tah 7 - Difensore mastodontico e con una discreta velocità per la stazza. Macchinoso nei primi metri, quando allunga la falcata è difficile sia saltarlo che evitarlo.

Baumgartl 5,5 - Si lascia sfilare Oyarzabal in un paio di occasioni. Meno attento e granitico del suo collega di reparto.

Henrichs 5,5 - Spinge di più rispetto al proprio collega sull'altra fascia, ma non dà pericoli sostanziali.

Serdar 5 - La vede poco, un po' come tutto il centrocampo. È alla prima presenza nel torneo, non riesce a fare la differenza (dal 61' Neuhaus 6 - Entra e in tre minuti indovina un bel sentiero per Klostermann).

Eggestein 5 - Come sopra, viene preso in mezzo dai palleggiatori spagnoli che, in più di un'occasione, gli girano attorno (dal 79' Nmecha s.v.).

Dahoud 5 - Dovrebbe essere l'elemento più esperto, anche lui gira a vuoto per tutto il primo tempo. Un pelino meglio nella ripresa, dove però rischia di regalare il raddoppio agli avversari.

Oztunali 6,5 - Ottima corsa, dovrebbe essere un po' più pericoloso in avanti. Tecnicamente prova ad accendere la manovra (dal 72' Richter s.v.).

Waldschmidt 6 - L'uomo più pericoloso, costringe Vallejo a un intervento da arancione. Tutti quanti lo curano come fosse lo spauracchio dell'attacco teutonico.

Amiri 6,5 - Anche lui discreta corsa, ha il merito di dare qualche punzecchiatura alla retroguardia spagnola durante tutta la partita. Trova il guizzo quando oramai è troppo tardi, a un minuto dalla fine.