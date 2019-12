Le pagelle della Juve - Alex Sandro croce e delizia, Ronaldo prende il volo

© foto di www.imagephotoagency.it

SAMPDORIA-JUVENTUS 1-2

(35' Caprari; 19' Dybala, 45' Cristiano Ronaldo)

Buffon 6 - Gara numero 647 in A, eguaglia Maldini e supera Del Piero in bianconero: è storia, con la s maiuscola. Oggi, ordinaria amministrazione o poco più. Non può molto sul gol di Caprari.

Danilo 6 - Dalle sue parti la Juve non corre grossi rischi. Potrebbe spingere e osare di più.

Bonucci 6,5 - Avesse segnato col tacco, sarebbe stata l'apoteosi. Guida il compagno, a tratti fin troppo irruente. Sbavature poche o nulle.

Demiral 6 - Terza consecutiva da titolare, parte malissimo rischiando il rigore e Rocchi lo grazia. Difende bene, deve però limare l'irruenza. La scaramuccia con Caprari finisce sul conto dell'attaccante avversario.

Alex Sandro 6,5 - Chissà cosa gli ha detto Sarri nell'intervallo. Nel primo tempo fa quasi tutto lui: tre assist, solo due per i compagni. Il primo per la rete di Dybala, poi è un suo errore a innescare l'azione del pareggio doriano. Infine, il cross teso su cui Ronaldo stacca e stocca per il 2-1. Nella ripresa dà, almeno a livello di episodi, meno spunti. Il voto è un mix, complicato, di tutto. (Dall'82' De Sciglio s.v.).

Rabiot 6 - Avvio in linea con il resto della sua avventura in bianconero. Poi cresce col passare dei minuti, nel finale è tra più in palla dei suoi. Sarà mica un diesel?

Pjanic 6 - Serata da vestaglia e pantofole. Bastano comunque per dirigere l'orchestra, senza fare gli straordinari per coordinare la vittoria dei suoi.

Matuidi 6 - Gioca ancora, gioca sempre, alla faccia di chi pensa che possa riposare. Prestazione di quantità, si mangia un gol (quasi) fatto.

Dybala 7 - Apre le danze con una perla, un gol del suo repertorio. È il più in forma dei tre avanti bianconeri, si muove un po' ovunque, cerca di ispirare i compagni senza riuscirvi sempre. Tracce del tuttocampista di cui si parlava non più tardi di un anno fa. (Dal 77' Douglas Costa 6 - Bentornato, diranno i tifosi della Juve. Pochi minuti, pochi spunti, a riveder le stelle).

Higuain 5,5 - Inizia benino, poi la sua resta una partita fatta soprattutto di buone intenzioni: qualche buona triangolazione con Dybala, un paio di occasioni da vorrei ma non posso, in concreto stasera non punge. (Dal 69' Ramsey 6 - Anche lui chiude qualche bel triangolo, nel complesso 21 minuti e recupero che non passeranno alla storia di questo campionato).

Cristiano Ronaldo 7,5 - Fino al 45 sembra una serata storta. Poi prende il volo senza necessità di una pista di decollo. Nel finale trova anche il 3-1, annullato per una questione di millimetri. Tra un gol e l'altro, cose buone e meno buone. I tre punti, comunque, portano la sua firma. E quel gol merita un premio.