Le pagelle della Juve - Barzagli, ultimo atto. Mandzukic provvidenziale

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Risultato finale: Juventus-Atalanta 1-1

Szczesny 6 - Para il possibile nei primi 45', non può nulla sul vantaggio bergamasco. Dice no a Ilicic nel corso della ripresa.

Alex Sandro 5,5 - Non brilla nella serata della festa. Prova a spingere sulla sua corsia, si fa anticipare da Masiello nell'azione di corner che porta al gol di Ilicic. (Dal 46' Bernardeschi 5 - Cerca la giocata, nel finale si lascia espellere in maniera dir poco ingenua).

Bonucci 6 - Cerca l'impostazione come suo solito, lo fa con una certa lucidità. Bene nella sua area, non riesce a farsi vedere in proiezione offensiva.

Barzagli 6 - Sarebbe un 10 alla carriera, sufficiente per quanto mostrato stasera. E' visibilmente emozionato, l'esperienza gli permette di offrire una gara tutto sommato accorta anche se soffre la prestanza fisica e la velocità di Zapata. Allegri gli riserva la meritata standing-ovation, cala il sipario sulla carriera del calciatore campione del mondo nel 2006. (Dal 60' Mandzukic 7 - Entra in campo e risulta decisivo con la rete del definitivo 1-1. Sono finiti gli aggettivi per descrivere la sua professionalità, la conclusione aerea è da applausi).

Cancelo 6 - Si rende pericoloso sulla sua corsia, nonostante qualche sbavatura di troppo quando costretto ad arretrare.

Matuidi 6 - Cerca l'inserimento con una certa costanza ma non viene servito dai compagni. Il migliore del reparto mediano. (Dall'85' Kean sv - In campo a giochi già fatti).

Pjanic 5,5 - Ha la libertà di interdire, si fa vedere poco e perde la marcatura su Ilicic in occasione del vantaggio ospite.

Emre Can 6 - Qualche errore dal punto di vista tecnico, molto bene quando costretto a difendere vincendo anche qualche duello con Duvan Zapata. Per lui è sempre più ipotizzabile un arretramento in difesa in chiave futura.

Ronaldo 6 - Spreca una grossa chance a inizio gara, offrendo una prestazione grintosa ma senza trovare l'intesa con Dybala. Cerca la rete senza trovarla.

Dybala 5 - Tenta di giocare tra le linee, cercando anche il dialogo con CR7. Si rende pericoloso poche volte, spedisce a lato diverse occasioni interessanti.

Cuadrado 6 - Impreciso per qualche trato di gara, poi trova l'assist per Mandzukic che andrebbe fatto vedere e rivedere ai bambini.